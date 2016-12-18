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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی:

دمای هوا در خراسان شمالی ۳ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد

دمای هوا در خراسان شمالی ۳ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد

بجنورد- معاون اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از ادامه بارش برف تا اواخر امروز (یک‌شنبه) و کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته در استان خبر داد.

نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز (یک‌شنبه) تداوم ناپایداری‌ها و بارش برف تا پایان شب در استان ادامه دارد.

نصرتی افزود: صبح دوشنبه و سه‌شنبه در استان از شدت ناپایداری‌ها کاسته و آسمانی نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و همچنین روند کاهش دما بین ۳ تا ۵ درجه تا پایان هفته و مه صبح گاهی را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: همچنین از بعدازظهر سه‌شنبه هفته جاری با ورود سامانه جدید افزایش ابرو بارش برف در پی خواهد داشت.

معاون اداره کل هواشناسی استان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تازه قلعه با ۳.۶ میلی‌متر و راز با ۳ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را در استان داشته‌اند.

نصرتی افزود: همچنین لوجلی با ۲.۴ میلی‌متر، گیفان با ۱.۶ میلی‌متر و بجنورد با ۷/۰ میلی‌متر، اسفراین ۲/۰ و آشخانه با ۶/۰ میلی‌متر بارش را طی ۲۴ ساعت گذشته در استان داشته‌اند.

به گزارش مهر، هم‌اکنون بیشینه دمای استان ۲ درجه و کمینه دمای ۴- درجه سانتی‌گراد ‌است.

کد مطلب 3852862

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