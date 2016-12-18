نسخه نهایی فیلم «یک قناری یک کلاغ» به جشنواره فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم اولین تجربه اصغر عبداللهی در زمینه کارگردانی سینماست که پیش از این به عنوان فیلمنامه نویس و دستیار کارگردان در سینما فعالیت می‌کرد. علی حضرتی و عبداللهی پیش از این در فیلم «خداحافظی طولانی» ساخته فرزاد موتمن با یکدیگر همکاری کرده بودند که موفقیت‌های بسیاری در داخل و خارج ایران کسب کرد.

فیلمنامه «یک قناری، یک کلاغ» نوشته اصغر عبداللهی است و هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی بازیگران آن هستند.

تدوین این فیلم سینمایی بر عهده سعید شاهسواری است و موسیقی آن را شورا کریمی ساخته است.

از دیگر عوامل فیلم «یک قناری، یک کلاغ» می‌توان به کیوان معتمدی مدیر فیلمبرداری، میثم کائد مدیر تولید، بابک اردلان صدابردار، سیامک کاری‌ نژاد طراح صحنه و لباس، میشا جودت چهره پرداز، سمیه جعفری عکاس اشاره کرد.