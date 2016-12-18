مشکل اصلی برنامه ششم عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات جدی نوبخت به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم، گفت: اگر اصل موضوع حل شود و کلیات تصویب شود، موادی که شما فکر میکنید ایراد دارد، اصلاح خواهد شد و کمیسیون استقبال میکند که این مواد به کمیسیون ارجاع و اصلاح شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نوبخت گفت: حقیقت این است که مشکل این بود که دولت لایحه برنامه را نداد، اگر لایحه برنامه ارائه میشود، ما این وضع را نداشتیم؛ آنچه به مجلس ارائه شد، موادی از برنامه بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر موجب کشمکش و اختلاف نظر شد، برخی معتقد بودند لایحه از شئونات ریاست جمهوری است و احتیاجی به مجلس ندارد؛ این حرف در نظام مورد قبول واقع نشد.
وی تصریح کرد: در نتیجه رهبری سیاستهای کلی برنامه ششم را ابلاغ کردند و بعد هم اعلام کردند دولت به مجلس لایحه ارائه کند.
لاریجانی با اشاره به رایزنیهایش با نوبخت برای حل این مشکل گفت: اگر دولت لایحه میداد، قطعاً ۹۰ درصد مواد با گزارش کمیسیون تلفیق مشابه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دغدغه آقای نوبخت هم درست است، اظهار داشت: بعضی از مواد ممکن است بار مالی داشته باشد که همین جا حل میکنیم؛ اصل موضوع را رد نکنید زیرا یک گردش طولانی دیگر به وجود میآورد.
وی گفت: موادی که خلاف قانون و سیاستهای کلی است به کمیسیون ارجاع میشود تا حل شود.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ به لاریجانی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه فرمودید احکام دائم بسنده نیست، من بلافاصله دولت را قانع کردم، اهداف کمی و جداول مربوط به منابع مالی، اولویتها و احکام را به مجلس ارائه دهد. ما خواهان تصویب همان لایحه در مجلس هستیم.
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