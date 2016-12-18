افزایش ترافیک هوایی/ رشد ۲۲ درصدی پروازهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله مهابادی در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری و صنایع وابسته افزود: طی ۸ ماه گذشته شاهد افزایش ترافیک هوایی بودیم و در نشست و برخاست هواپیماها نسبت به مشابه سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی در پروازهای داخلی مواجه شده است.

وی افزود: در پروازهای خارجی شاهد کاهش یک درصدی و حجم نشست و برخواست ها بودیم البته در پروازهای عبوری از آسمان ایران رشد ۱۱ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته داشتیم.

به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاهها طی ۸ ماه گذشته در حجم مسافران داخلی ۲۴ درصد رشد و در پروازهای خارجی ۲ درصد افزایش مسافر داشته ایم که در مجموع می توان به افزایش ۱۹ درصدی رشد مسافر و۱۱ درصدی رشد نشست و برخاست ها اشاره کرد.

وی اظهار داشت: آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی و افزایش ترافیک هوایی از جمله اخبار مثبتی است که می توان در زمینه حمل و نقل هوایی به آن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: در سالهای گذشته شاهد بحران غیرعملیاتی شدن سامانه های نشست و برخاست هواپیماها به دلیل نداشتن هواپیمای فلایت چک بودیم که در حال حاضر و با خریداری این هواپیما در ماههای گذشته تمام سامانه های نشست و برخاست ها چک شده و وضعیت پروازها کاملا مناسب است.

وی به ارزیابی سطح خدمات دهی به مسافران هوایی اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته برای سرویس دهی به مسافران ارزیابی دقیقی انجام نمی شد اما در حال حاضر اولین فرودگاه کشور وارد رنکینگ جهانی در زمینه خدمات رسانی به مسافر شده است.

مهابادی به اقدامات انجام شده برای تقویت انضباط مالی و ساختاری و همچنین مبارزه با رانت تاکید کرد و افزود: شرکت فرودگاهها پس از حوزه نظامی بزرگترین دارنده زمین های دولتی و ارزیابی دقیقی از سوی سازمان ثبت اسناد بر زمین های تحت تملک شرکت فرودگاهها انجام شده است و این شرکت پیشتاز مستندسازی در حوزه املاک دولت است.

وی تصریح کرد: حوزه هوایی در ایران هم باید از قوانین ملی و هم ساختارهای بین المللی تبعیت کند که این موضوع دوگانگی هایی را برای این صنعت ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها به اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: با آزادسازی صنعت حمل و نقل هوایی شاهد پیشرفت های بسیاری در این حوزه خواهیم بود و تاکنون مجلس شورای اسلامی و دولت حمایت های خوبی را از شرکت فرودگاهها برای اجرای این ماده کرده اند.

مهابادی به بازمهندسی ساختارهوایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طی دو، سه سال گذشته اقدمات زیربنایی و پیچیده ای در حوزه های مختلف صنعت حمل و نقل هوایی انجام شده است و امیدواریم در آینده هم گامهای مثبت بیشتر در این زمینه برداشته شود. به عنوان نمونه در بحث خرید تجهیزات و همچنین نوسازی زیرساخت های عمرانی و همچنین مدرن سازی زیرساخت های ارتباطی و ... فعالیت های موثر صورت گرفته است.