آرش فصیح مجری طرح نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی نبویان به خبرنگار مهر گفت: نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» حال و هوای نمایش های ایرانی را دارد و داستان دِهی است که یک لولو در آن چیزهایی را از اهالی آن ده به سرقت می برد ولی مشخص می شود که افرادی که از آنها سرقت شده، مالک و صاحب واقعی آن چیزها نیستند.

وی اظهار کرد: این نمایش یک کمدی سیاه است و زبان آن مسجع و موزون و آرکائیک است.

مجری طرح نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» درباره گروه بازیگری این نمایش، افزود: این نمایش دارای ۱۱ بازیگر است که به زودی اسامی آنها اعلام می شود.

فصیح درباره زمان و مکان اجرای این اثر نمایشی گفت: قرار است نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» را از ۲۶ بهمن ماه در تماشاخانه پالیز به صحنه ببریم.

امیرعلی نبویان که پیش از این نمایشنامه «ناگهان پیت حلبی» را نگاشته بود و این نمایشنامه با کارگردانی کوروش سلیمانی به صحنه نیز رفت، برای اولین بار با اجرای نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» کارگردانی تئاتر را نیز تجربه می کند.

عکس خبر از نیما مرادپور است.