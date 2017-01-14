بازیگران «ریش فیدل، غبغب مرکل» مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی نبویان قرار است نمایش تازه‌اش را با عنوان «ریش فیدل، غبغب مرکل» در تماشاخانه پالیز روی صحنه ببرد. بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از سپند امیرسلیمانی، بهرنگ بقایی، بهاره رهنما، رامونا شاه، مسعود کرامتی، فرزین محدث، روزبه مهر و هدایت هاشمی.

تمرین‌های این گروه نمایشی از مدتی قبل آغاز شده است و بازیگرانی که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند، بعد از تمرین‌های مستمر قرار است که به زودی روی صحنه بروند.

در این نمایش که تهیه کنندگی آن را بهار نوروزپور بر عهده دارد، رضا کیانیان به عنوان طراح صحنه حضور خواهد داشت.

پیش فروش بلیت‌های این اثر نمایشی به زودی در سایت‌های اینترنتی آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شبی از شب ها یک لولو به دهی در ناکجا می رود و دست به سرقت می زند. فردای آن شب، اهل ده در می یابند که هرچه از آنها دزدیده شده عاریه بوده است و آنها فقط ادعای مالکیت داشته اند. در این بین پسر کدخدا هم مفقود شده است... .

لیست عوامل اصلی نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امیر علی نبویان، تهیه کننده: بهار نوروز پور، مجری طرح: آرش فصیح، طراح صحنه: رضا کیانیان، موسیقی: بهرنگ بقایی، عکس: مریم دیهول، مشاور رسانه ای: مریم رودبارانی، روابط عمومی و تبلیغات مجازی: امیر قالیچی.

امیرعلی نبویان پیش از این نمایشنامه «ناگهان پیت حلبی» را نوشته بود و این نمایشنامه با کارگردانی کوروش سلیمانی به صحنه نیز رفت، وی برای اولین بار با اجرای نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» کارگردانی تئاتر را نیز تجربه می کند.