هنر و رسانه بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حشمتی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: باید نسبت به شناخت قرآن اهتماتم ویژه ای داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه باید محرومیت را از قرآن بزداییم، اظهار کرد: تلاوت قرآن به تنهایی کافی نیست و باید در آیات آن تدبر شود.

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به اهمیت تلاوت صحیح قرآن بیان کرد: باید با احترام، قرآن را تلاوت کنیم و آن را نیزبه دیگران بیاموزیم.

وی با بیان اینکه مسلمانان قرآن را حافظ و نگهبان خود می دانند، افزود: همچنین برای رفتن به مسافرت، ورود به خانه جدید و بسیاری از موارد دیگر با قرآن آغاز می کنند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اما این موارد به تنهایی کافی نبوده و از این ها به عنوان احترام ظاهری به قرآن یاد می شود.

حجت الاسلام حشمتی بیان کرد: احترام واقعی و از مهجوریت در آوردن قرآن در این است که در آیات آن تدبر کنیم و آن را اسباب تذکر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه انتقال مفاهیم قرآنی به جامعه نیازمند ابزار است، افزود: هنرمندان و رسانه ها بهترین گزینه برای انتقال مفاهیم قرآنی به جامعه هستند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: مسئولان فرهنگی زمینه فعالیت های قرآنی را برای هنرمندان فراهم کنند.

وی اظهار کرد: باید قرآن را به جامعه بفهمانیم تا بتوانند مفاهیم آن را درک کرده و در زندگی خویش نیز به کارگیری کنند.

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به آثار قرآنی خراسان جنوبی اظهار کرد: برخی از این اثرها در سطح ملی هم حرفی برای گفتن دارند.