برنامه جدید تالارهای نمایشی تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «قطعاتی از ساموئل بکت» عنوان تازه ترین پروژه نمایشی گروه تئاتر «۸۴» است که از ۵ تا ۱۷ دی ماه به سرپرستی علی اکبر علیزاد در قالب پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی و اجرای چند اثر نمایشی به نویسندگی ساموئل بکت روی صحنه خواهد رفت.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته طی روزهای ۵ تا ۱۰ دی ماه یک اثر نمایشی سه اپیزودی با نام های «بازی» با بازی کتایون سالکی، علیرضا کی‌منش، مرتضی حسین‌زاده به کارگردانی علی اکبر علیزاد، «فاجعه» با بازی شفق نصر، پژمان یاوری، نوید زارع و کارگردانی سهراب کریمی، «بازی بی کلام» با بازی علیرضا کی‌منش، مرتضی حسین‌زاده و کارگردانی علی اکبر علیزاد ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان روی صحنه خواهد رفت.

از روز ۱۲ تا ۱۷ دی ماه نیز یک اثر نمایشی دو اپیزودی دیگر با نام های «آخرین نوار کراپ» با بازی علیرضا کی‌منش و کارگردانی علی اکبر علیزاد و «آمد و رفت» با بازی علیرضا کی‌منش، مرتضی حسین‌زاده، محمد مجیدیان به کارگردانی علی اکبر علیزاد ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان اجرای خود را در قالب پروژه «قطعاتی از ساموئل بکت» آغاز می کند.

در تالار اصلی نمایش «تئاتر سعدی، تابستان سی و دو» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و بازی علیرضا آرا، خاطره اسدی، حمید حسینی، شهرام حقیقت دوست، امیررضا دلاوری، اشکان دلاوری، مجید رحمتی، علی سلیمانی سرنسری، علی محمدی، سهیل ملکی و رویا میر علمی ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۰۰ دقیقه و قیمت ۳۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

در تالار چهارسو هم نمایش های «کلاغ» به نویسندگی دیوید هروئر، کارگردانی سمانه زندی نژاد و بازی مرتضی اسماعیل کاشی و سهیلا گلستانی ساعت ۱۸ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان و «خانه پاکیزه» به نویسندگی سارا رول، کارگردانی مانلی حسین پور و سروش طاهری و بازی مانلی حسین پور، سروش طاهری، گیتی قاسمی، معصومه کریمی، آزاده مویدی فرد ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان اجرا می شوند.

«لِ ته» عنوان نمایش دیگری به نویسندگی و کارگردانی عاطفه تهرانی است که ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار سایه به صحنه می رود، نوید هدایت پور، مریم باقری نسامی، اویس محمد حسنی، سینا صابری، ئه ستیره مرتضایی، سپهر غازی، پدرام مهری، نازنین میهن بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «گوهر نیل» به نویسندگی و کارگردانی مجید امرایی و بازی وحیده قوهستانی و علیرضا دهقانی نیز ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲ هزار تومان در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.