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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

در بازدید از مهر مطرح شد؛

واکنش وزیر بهداشت به خبر سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها

واکنش وزیر بهداشت به خبر سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها

وزیر بهداشت در واکنش به اعلام سرطان‌زا بودن تشعشعات و پارازیت‌ها گفت: تاکنون مدرکی در این باره ارائه نشده است و بدون مدرک نمی‌توان در مورد رابطه پارازیت و سرطان، کلی‌گویی کرد.

دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در جریان بازدید از خبرگزاری مهر، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین اظهارات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص تأثیر امواج و پارازیت‌ها بر ابتلا به سرطان، اظهار داشت: من دیشب این خبر را دیدم و برای دکتر سیاری معاون بهداشت وزارتخانه و دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری این مطلب را نوشتم که سه سال است از شما درخواست داریم اگر مدرکی مبنی بر اینکه پارازیت‌ها مضر است، دارید ارائه دهید.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مقام معظم رهبری، هیأت دولت و مجلس به این موضوع حساس هستند، ادامه داد: ما از این آقایان خواسته‌ایم که اگر مدرکی در این زمینه دارند ارائه دهند چرا که مطمئنم که اثرگذار خواهد بود و اگر ندارند، کلی‌گویی نکنند؛ باید با مدرک صحبت کنیم.

وی گفت: سال اولی که شروع به کار کردیم از این آقایان و البته گروه‌های دیگری خواستیم که پارازیت‌ها و امواج را در نقاط مختلف کشور و بخصوص در تهران بررسی کنند. در این خصوص دستگاه‌هایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات نیز به طور مستقیم مسئول هستند. آنچه که به ما گزارش کردند با صحبت‌هایی که امروز مطرح می‌کنند، مغایرت دارد.

قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه چنانچه به ما مدرک علمی ارائه دهند که این امواج برای سلامت انسان مضر است، حتماً اقدام می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه مقام معظم رهبری نیز به رئیس‌جمهور فرمودند و روی آن حساس هستند. اما آنچه که علمی و محکمه‌پسند باشد، تاکنون ارائه نشده است.

وی تأکید کرد: به دوستان دستور دادم اگر چیزی دارند ارائه بدهند که ما هم اعلام کنیم. حداقل می‌گوییم آنچه که حق مردم بوده و وظیفه ما از نظر حرفه‌ای و اخلاقی بوده را انجام داده‌ایم.

وزیر بهداشت افزود: حتماً اگر گزارش جدیدی در مورد رابطه پارازیت‌ها و امواج با سرطان باشد را اعلام می‌کنیم و چیزی برای مخفی نگه داشتن وجود ندارد.

به گزارش مهر، روز پنجشنبه دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.

وی تأکید کرده است که علاوه بر اینکه امواج و پارازیت‌ها ممکن است باعث ایجاد سرطان شود، می‌تواند عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشد و می‌تواند در شیوع سرطان در کشور ما هم تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 3858421

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    نظرات

    • حسین IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
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      بنده در بابل شهرک تندست منزل دارم ابتدای شهرک مرکزی مربوط به سپاه پاسداران وجود دارد و نصف شبانه روز پارازیت پخش میکند و چنان قوی است که هیچ کانال ایرانی را نمی توان دید . هروقت پارازیت شروع میشود بنده بالای سرم قسمت چپ شدیدا درد احساس میکنم رفتم پیش دکتر مغز واعضاب بابل گفته بیشترین بیماران من این مشکل را دارند . نمیدانم برای چیست مقدار پارازیت حداکثر تا شعاع 500 متری را برای چی پوشش میدهد؟
    • علی حیدری IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      0 0
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      بالاخره اقای دکتر ملک زاده (والبته سایر مردم شریف ایران)هم به اندازه شما سواد دارند و فرق بین اظهارات علمی و غیرعلمی را متوجه می شوند،بهتراست جناب وزیر شما یک گروه علمی تعیین و موضوع را به این گروه بسپارید تا تحقیق کنند که این امواج بر بدن انسان تاثیر مخرب دارد یا خیر...
    • علی IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      0 0
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      الله اکبر
    • حمید IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      0 0
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      امواج پارازیت از نوع مایکروویو بوده و اثر آن مانند اثر امواجی است که در اجاقهای مایکروویو باعث گرم شدن آب, پختن مواد غذایی و مواد آلی میشود. میزان تاثیر آن می‌تواند بسته به شدت میدان و دوری یا نزدیکی به منبع تولید آن متفاوت باشد. ولی حتی در بهترین شرایط و دورترین فاصله از منبع انتشار، تشعشع آن می‌تواند در طول زمان موجب تخریب سلولهای زنده و بافتهای بدن انسان بویژه بافتهای ظریف و حساس مانند بافت سلولهای قلبی و مغزی شده و جهش های ژنتیکی را که می‌تواند انواع سرطانها را به همراه داشته باشد تسریع کند. وزیر محترم اگر چند مقاله راجع به امواج مایکروویو مطالعه کرده باشند دیگر نیازی به مدرک ندارند. اصولا چرا خود ایشان مدرکی دال بر بی تاثیر بودن این امواج بر روی سلامتی انسان ارائه نمی‌دهند. آیا مطالعه ای از طریق تاباندن این امواج بر روی گروهی از انسانها یا حتی حیوانات به مدت طولانی مثلا ده سال و مقایسه آن با یک گروه شاهد وجود دارد که‌ بی خطر بودن این امواج را بر روی سلامتی ثابت کرده باشد؟؟!!!
    • آیدین م IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
      0 0
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      خوب یعنی تا نتایج چاپ بشه باید چند میلیون تهرانی از سرطان بمیرن که کاملا مطمئن بشیم؟ اگر عوارضش بعدا خودشو تو بچه هامون نشون بده چی؟ اینم شد حرف؟ از دکتر هاشمی انتظار نداشتم.
    • علیزاده IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جناب وزیر شما چرا ؟ این همه تحقیق توسط هزاران پژوهشگر انجام شده و در خصوص اثرات مخرب EMF بر سلامتی مقاله نوشته اند . امواج پارازیت که بسیار قوی تر از امواج رادیویی رایج هستند ، مسلما اثرات مخرب تری دارند . اینترنت پر است از مقالاتی که به رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم سرطان سینه با، امواج الکترومغناطیس می پردازد . وانگهی شما که نباید منتظر بمانید تا آمار سرطان در کشورمان به حد انفجار و بحران برسد ، شاید منتظر هستید تا فروشندگان و تجار سیستم های رادیویی و پارازیت ساز در این خصوص تحقیق کنند و نتایج تحقیق شان را به شما ارائه دهند !! مسلما ایشان چنین کاری نمی کنند ، بلکه اعلام می کنند امواج EMF که از دستگاه های تولیدی آنها خارج می شود هیچ ضرری ندارد !! و دستگاه های آنها مطابق با آخرین استانداردهایی است که البته خودشان تدوین کرده اند .!!!

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