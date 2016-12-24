دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در جریان بازدید از خبرگزاری مهر، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین اظهارات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص تأثیر امواج و پارازیت‌ها بر ابتلا به سرطان، اظهار داشت: من دیشب این خبر را دیدم و برای دکتر سیاری معاون بهداشت وزارتخانه و دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری این مطلب را نوشتم که سه سال است از شما درخواست داریم اگر مدرکی مبنی بر اینکه پارازیت‌ها مضر است، دارید ارائه دهید.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مقام معظم رهبری، هیأت دولت و مجلس به این موضوع حساس هستند، ادامه داد: ما از این آقایان خواسته‌ایم که اگر مدرکی در این زمینه دارند ارائه دهند چرا که مطمئنم که اثرگذار خواهد بود و اگر ندارند، کلی‌گویی نکنند؛ باید با مدرک صحبت کنیم.

وی گفت: سال اولی که شروع به کار کردیم از این آقایان و البته گروه‌های دیگری خواستیم که پارازیت‌ها و امواج را در نقاط مختلف کشور و بخصوص در تهران بررسی کنند. در این خصوص دستگاه‌هایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات نیز به طور مستقیم مسئول هستند. آنچه که به ما گزارش کردند با صحبت‌هایی که امروز مطرح می‌کنند، مغایرت دارد.

قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه چنانچه به ما مدرک علمی ارائه دهند که این امواج برای سلامت انسان مضر است، حتماً اقدام می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه مقام معظم رهبری نیز به رئیس‌جمهور فرمودند و روی آن حساس هستند. اما آنچه که علمی و محکمه‌پسند باشد، تاکنون ارائه نشده است.

وی تأکید کرد: به دوستان دستور دادم اگر چیزی دارند ارائه بدهند که ما هم اعلام کنیم. حداقل می‌گوییم آنچه که حق مردم بوده و وظیفه ما از نظر حرفه‌ای و اخلاقی بوده را انجام داده‌ایم.

وزیر بهداشت افزود: حتماً اگر گزارش جدیدی در مورد رابطه پارازیت‌ها و امواج با سرطان باشد را اعلام می‌کنیم و چیزی برای مخفی نگه داشتن وجود ندارد.

به گزارش مهر، روز پنجشنبه دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.

وی تأکید کرده است که علاوه بر اینکه امواج و پارازیت‌ها ممکن است باعث ایجاد سرطان شود، می‌تواند عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشد و می‌تواند در شیوع سرطان در کشور ما هم تأثیرگذار باشد.