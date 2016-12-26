باکس آفیس برزیل در ۲۰۱۶ رکورد به جا گذاشت/ رشد ۱۲.۴ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، باکس آفیس برزیل موفق شد با گذاشتن رکوردی که تاکنون سابقه نداشته و با فروش ۲.۶ میلیارد «رئال» واحد پول برزیل (برابر ۷۸۴.۳ میلیون دلار) در سال رکورد فروش فیلم در این سرزمین را بشکند.

با توجه به ۱۱ سال متوالی رشد در این زمینه، سال ۲۰۱۶ با رشدی بی‌سابقه رو به رو شده و در عین حال فیلم «۱۰ فرمان» از بازار داخلی این کشور ساخته آلکساندر آوانچینی کارگردان کهنه‌کار تلویزیونی به عنوان اولین فیلم بلندش به پدیده این سال‌ها بدل شده است.

این فیلم سینمایی که اقتباسی از مینی سریال خود این کارگردان بود موفق شد ۱۱.۲ میلیون نفر را به سینماها بکشاند و از فیلم «جوخه نخبه: دشمن درون» ساخته خوزه پادیلا در سال ۲۰۱۰ که پرفروش‌ترین فیلم این کشور در طول تاریخ بود نیز جلو بزند.

با این حال فیلم «۱۰ فرمان» چهارمین فیلم پرفروش سال در برزیل شد و سه فیلم خارجی در راس باکس آفیس سال قرار گرفتند.

تعداد سینماروها نیز در سال ۲۰۱۶ با رشد روبه رو شد و با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵، در مجموع تا پایان ماه دسامبر ۱۸۵ میلیون نفر را ثبت کرده است.

در مجموع فیلم‌های تولید داخلی ۲۷.۵ میلیون نفر تماشاچی داشته‌اند که برابر ۱۴.۸ درصد بازار می‌شود که در مقایسه با ۲۱.۶ میلیون نفر تماشاچی در سال ۲۰۱۵ رقم بالاتری است.

این در حالی بود که فیلم کمدی سزار رودریگز که ادامه‌ای بر «مادر من شخصیت ۲ است» که ۲۲ دسامبر راهی سینماها شده تازه وارد بازار شده است و نسخه اصلی این فیلم در سال ۲۰۱۳ با بازی دپائولو گوستاوو بیش از ۴.۵ میلیون قطعه بلیت فروخته بود.

فهرست فروش پرفروش‌های بازار برزیل از آغاز سال ۲۰۱۶ تا ۱۸ دسامبر چنین است:

۱. «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» با فروش ۴۳.۲ میلیون دلار آمریکا

۲. «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» با فروش ۳۹.۹ میلیون دلار

۳. «جوخه خودکشی» با فروش ۳۵.۵ میلیون دلار

۴. «۱۰ فرمان» با فروش ۳۵.۱ میلیون دلار

۵. «در جستجوی دوری» با فروش ۳۴.۲ میلیون دلار

۶. «ددپول» با فروش ۲۴.۷ میلیون دلار

۷. «دکتر استرنج» با فروش ۲۲.۷ میلیون دلار

۸. «عصر یخ: مسیر برخورد» ۲۱.۴ میلیون دلار

۹. «مردان ایکس: آخرالزمان» با فروش ۲۰.۲ میلیون دلار

۱۰. «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه‌های آنها» با فروش ۱۸.۹ میلیون دلار