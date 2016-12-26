اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام برای شرکت در اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی ۲۲ بهمن ماه است که علاقه مندان تا ۱۸ بهمن ماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این کنفرانس ارسال کنند.

این کنفرانس در سه محور علوم مهندسی، علوم و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

این کنفرانس در حوزه علوم مهندسی به موضوعات مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی متالوژی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی کشاورزی، مهندسی هوا فضا، مهندسی معماری و مهندسی نفت می پردازد.

همچنین در حوزه علوم نیز در این کنفرانس موضوعات زیست شناسی، صنایع غذایی، بیوتکنولوژی، زمین شناسی، فیزیک، ریاضیات، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، علوم دارویی، ایمونولوژی، شیمی کاربردی، علوم زیستی، شیمی و داروسازی بررسی می شود.

این کنفرانس در حوزه علوم انسانی نیز به موضوعات مدیریت، اقتصاد، حقوق، آمار، علوم انسانی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، زبان انگلیسی، آموزش زبان، علوم تربیتی، هنر، علوم اجتماعی، فلسفه، باستان شناسی و پژوهش در هنر خواهد پرداخت.