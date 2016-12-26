تهدید به بمب گذاری در مسکو دروغ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقام های پلیس حمل و نقل مسکو شایعه بمب گذاری در ایستگاه های راه آهن قازانسکی، لنینگرادسکی و یاروسلاوسکی را تکذیب کردند.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری اینترفکس از قول یکی از مقام های مربوطه در پلیس حمل و نقل روسیه نوشت: ساعت ۱۴:۴۵ امروز به وقت مسکو تمامی بازرسی ها در سه ایستگاه قطار مسکو به پایان رسید و هیچ گونه ماده انفجاری و یا بمبی یافت نشد.

گفتنی است در پی انتشار شایعه امروز مبنی بر تهدید به بمبگذاری در ایستگاه های قطار پر تردد مسکو که از سوی یک منبع نا شناس منتشر شده بود، پلیس این شهر اقدام به تخلیه بیش از ۳۰۰۰ نفر از مسافرین از ایستگاه های یاد شده کرد.

پلیس مسکو اعلام کرده که تحقیقات برای شناسایی عامل ناشناس انجام این تهدید آغاز شده است.

این چندمین مرتبه طی سال جاری میلادی است که یک منبع ناشناس اقدام به انجام چنین تهدیداتی در روسیه می کند.