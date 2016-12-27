به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت نود و دومین زادروز زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی شاعر، پژوهشگر، نویسنده، تاریخ‌دان، موسیقی‌پژوه و از اساتید برجسته دانشگاه تهران با عنوان «دریا در کویر» عصر پنج شنبه نهم دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی ناصر تکمیل همایون، مرتضی هنری و حسن حضرتی و با حضور شاگردان استاد و اعضای خانواده پاریزی همچنین علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات برگزار خواهد شد.

در بخشی از این برنامه نیز هنرمندانی همچون مسعود جاهد، سجاد مهربانی و علیرضا گلبانگ به اجرای موسیقی در قالب تک نوازی و دونوازی می پردازند و تصاویر مستندی از زندگی و آثار دکتر پاریزی نیز پخش خواهد شد.

محمد ابراهیم باستانی پاریزی سال ۱۳۰۴ در پاریز از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد و در سال ۱۳۲۶ در دانشگاه تهران در رشتهٔ تاریخ تحصیلات خود را پی گرفت. باستانی پاریزی دورهٔ دکترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائهٔ پایان‌نامه‌ای دربارهٔ ابن اثیر دانشنامهٔ دکترای خود را دریافت کرد. وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال ۱۳۳۸ با مدیریت مجله داخلی دانشکده ادبیات شروع کرد و تا سال ۱۳۸۷ استاد تمام‌وقت آن دانشگاه بود. دکتر باستانی پاریزی صبح روز سه شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۳ در بیمارستان مهر تهران دیده از جهان فروبست.