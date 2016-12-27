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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

نکوداشت باستانی پاریزی در تهران برگزار می‌شود

نکوداشت باستانی پاریزی در تهران برگزار می‌شود

آئین نکوداشت محمد ابراهیم باستانی پاریزی با عنوان «دریا در کویر» در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  آیین نکوداشت نود و دومین زادروز زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی  شاعر، پژوهشگر، نویسنده، تاریخ‌دان، موسیقی‌پژوه و از اساتید برجسته دانشگاه تهران با عنوان «دریا در کویر» عصر پنج شنبه نهم دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی ناصر تکمیل همایون، مرتضی هنری و  حسن حضرتی و با حضور شاگردان استاد و اعضای خانواده پاریزی همچنین علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات برگزار خواهد شد.

در بخشی از این برنامه نیز هنرمندانی همچون مسعود جاهد، سجاد مهربانی و علیرضا گلبانگ به اجرای موسیقی در قالب تک نوازی و دونوازی می پردازند و تصاویر مستندی از زندگی و آثار  دکتر پاریزی  نیز پخش خواهد شد.

محمد ابراهیم باستانی پاریزی سال ۱۳۰۴ در پاریز از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد و در سال ۱۳۲۶ در دانشگاه تهران در رشتهٔ تاریخ تحصیلات خود را پی گرفت. باستانی پاریزی دورهٔ دکترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائهٔ پایان‌نامه‌ای دربارهٔ ابن اثیر دانشنامهٔ دکترای خود را دریافت کرد. وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال ۱۳۳۸ با مدیریت مجله داخلی دانشکده ادبیات شروع کرد و تا سال ۱۳۸۷ استاد تمام‌وقت آن دانشگاه بود. دکتر باستانی پاریزی صبح روز سه شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۳ در بیمارستان مهر تهران دیده از جهان فروبست.

کد مطلب 3860996
حمید نورشمسی

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