به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، ابراهیم حیدری دبیر اجرایی جشنواره باشگاه های کتابخوانی گفت: مهلت تخفیف پنجاه درصدی خرید کتاب برای اعضا و مربیان جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی تا چهار بهمن‌ماه تمدید شد. اعضا و مربیان باشگاه‌های کتابخوانی می‌توانند با داشتن کارت ملی به کتاب‌فروشی‌های برگزیده مراجعه کنند و کتاب های مورد نیازشان را تهیه کنند.

وی افزود: این باشگاه‌ها در مرحله‌ی اول در ۱۶ شهر نامز پایتخت کتاب ایران، یعنی اصفهان، اهواز، تبریز، بوشهر، خورموج، دزفول، رامهرمز، رشت، سبزوار، شهرری، شهرکرد، شیراز، کاشان، گنبدکاووس، نیشابور و یزد راه‌اندازی شده است. این باشگاه تا کنون بیش از هیجد هزار عضو دارد.

وی تصریح کرد: هر مربی که در یکی از دستگاه‌های آموزشی یا فرهنگی شهر فعال است می‌تواند باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان را راه‌اندازی کند. بر این اساس معلمان، روحانیان، مربیان کانون پرورش فکری، کتابداران کتابخانه‌های عمومی از جمله‌ی افرادی هستند که می‌توانند اقدام به راه‌اندازی باشگاه کتاب‌خوانی کنند. پیش‌تر اعضاء و مربیان باشگاه‌ها تا بیست و چهارم آبان‌مماه فرصت استفاده از این امکان را داشتند و به دلیل استقبالی که از این طرح تخفیف شد تا چهارم بهمن ماه تمدید شد.

حیدری گفت: به پیشنهاد دبیرخانه پایتخت کتاب نیشابور و با همکاری شبکه شهرهای دوستدار کتاب و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس تفاهم‌نامه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مشارکت خانه کتاب و همکاری دستگاه‌های اجرایی و عمومی شهرها، «جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان» در ۱۶ شهر نامزد پایتخت کتاب ایران برگزار شده است.

به گفته وی، در طول شش ماه گذشته نزدیک به ۱۹۰۰ باشگاه با بیش از ۲۰۰۰۰ عضو در شهرهای پانزده‌گانه تأسیس شده و به فعالیت پرداخته‌اند. همه این باشگاه‌ها در شهرهای خود و در جریان رقابت‌های پرشور داخل شهرها، و زیر نظر هیئت داوران محلی، باشگاه برگزیده، کتاب برگزیده، نامه برگزیده، فیلم کوتاه برگزیده خود را انتخاب کرده‌اند و باشگاه مذکور را برای شرکت در رقابت‌های ملی به دبیرخانه مرکزی معرفی کرده‌اند. در حال حاضر همه اعضای باشگاه‌ها با اشتیاق در انتظار برگزاری اختتامیه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان هستند تا نتایج نهایی مشخص شود. در دور اختتامیه از ۱۵ شهر و بر اساس نظر هیئت داوران ملی، سه باشگاه برگزیده در سطح ملی معرفی خواهند شد.