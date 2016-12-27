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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

داوران پنج بخش جشنواره «عمار» معرفی شدند

داوران پنج بخش جشنواره «عمار» معرفی شدند

داوران پنج بخش هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار»، اسامی هیات داوران بخش های تیزر و پوستر، نقد مقاله و پژوهش سینمایی، نماهنگ، فیلم ما و برنامه تلویزیونی این جشنواره را منتشر کرد که به شرح زیر است:

«تیزر و پوستر»

محمدرضا میری، محمدرضا خردمندان، عباس صانعی، سعید مستغاثی، محمدحسین بدری و آرش فهیم.

«نماهنگ»

سید جلال دهقانی اشکذری، محسن صفایی فرد و سید محمد میرزمانی.

«فیلم ما»

سید سجاد قافله باشی، محسن اردستانی رستمی، محمد نیک دل، محمد صادق باطنی و مجید کریمیان.

«برنامه تلویزیونی»

وحید یامین پور، فریده فرخی نژاد و هادی عسگری.

مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» روز چهارشنبه ۷ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سینما فلسطین برگزار می شود.

کد مطلب 3861613
زهرا منصوری

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