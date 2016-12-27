داوران پنج بخش جشنواره «عمار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار»، اسامی هیات داوران بخش های تیزر و پوستر، نقد مقاله و پژوهش سینمایی، نماهنگ، فیلم ما و برنامه تلویزیونی این جشنواره را منتشر کرد که به شرح زیر است:

«تیزر و پوستر»

محمدرضا میری، محمدرضا خردمندان، عباس صانعی، سعید مستغاثی، محمدحسین بدری و آرش فهیم.

«نماهنگ»

سید جلال دهقانی اشکذری، محسن صفایی فرد و سید محمد میرزمانی.

«فیلم ما»

سید سجاد قافله باشی، محسن اردستانی رستمی، محمد نیک دل، محمد صادق باطنی و مجید کریمیان.

«برنامه تلویزیونی»

وحید یامین پور، فریده فرخی نژاد و هادی عسگری.

مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» روز چهارشنبه ۷ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سینما فلسطین برگزار می شود.