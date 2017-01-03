ابوالحسن داوودی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تولید فیلم سینمایی «هزارپا» به تهیه کنندگی محمدرضا رخشان که به تازگی مجوز ساخت آن صادر شده است، گفت: «هزارپا» یک فیلم کمدی است و با توجه به شرایط این روزهای جامعه ترجیح دادم به سمت ساخت یک اثر کمدی بروم. البته ذکر این نکته هم ضروری است که من در هر شرایطی سعی می کنم خودم را تکرار نکنم به همین دلیل بعد از «رخ دیوانه» تصمیم گرفتم یک فضای جدید را تجربه کنم.

وی با اشاره به زمان تولید این اثر عنوان کرد: ما پیش تولید این فیلم سینمایی را اسفندماه آغاز می کنیم و در اوایل سال ۹۶ آن را کلید می زنیم. داستان «هزارپا» بیشتر مربوط به مسایل دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ است و به واقعیت های آن زمان که حالا دیگر کم و بیش برخی از آنها تبدیل به یک شوخی شده و قابل پرداخت است، می پردازیم.

داوودی با اشاره به اینکه پیشتر آثاری با همین مضمون ساخته شده بود، بیان کرد: هرچند پیشتر چنین فیلم‌هایی ساخته شده است اما می توانم این را بگویم که من در هیچ کدام از فیلم هایم نه خودم را تکرار کرده ام و نه تاثیری از اثر کسی گرفته ام بنابراین این فیلم نگاه متفاوتی خواهد داشت و به دلیل اینکه ساخت فضاهای آن زمان سخت است، «هزارپا» فیلم ساده ای از نظر ساخت نخواهد بود.

این کارگردان در پایان اظهار کرد: معمولا فیلمبرداری آثار من در ۲ ماه به پایان می رسد و فکر می کنم ضبط این فیلم هم در همین مدت زمان تمام شود البته با برخی از عوامل جلو و پشت دوربین هم برای حضور در این فیلم صحبت هایی شده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

داوودی پیش از این فیلم «نان، عشق و موتور ۱۰۰۰» را با دستمایه طنز ساخته بود که البته در زمان خود به عنوان اثری با رگه‌های سیاسی هم شناخته می‌شد.