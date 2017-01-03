ورود به موقع دستگاه های نظارتی در تنظیم بازار به نفع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشید نژاد در جلسه تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان که به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شب عید برگزار شد، اظهار داشت: میزان و ذخیره سازی کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، مرغ و غیره در استان مطلوب ارزیابی می شود و هیچ گونه کمبود و کاستی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به تاکید استاندار نسبت به برخورد با هر مسئولی که در انجام وظایف خود نسبت به حل مشکلات مردم کوتاهی کند، خواستار نظارت دستگاه های ذیربط برای کنترل بازار شد و خاطرنشان کرد: تامین مواد پروتینی و میوه مورد نیاز مردم در شب عید پیش بینی شده و مشابه سال های گذشته توزیع می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: دستگاههای ذیربط نسبت به تامین اقلام اساسی اقدام کنند و نظارتهای لازم در بازار به منظور جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها انجام شود.

وی تصریح کرد: علی رغم نوسانات نرخ ارز که تغییرات قیمتی را در برخی کالاها در سطح کشور موجب شده ولی این نوسانات در استان حداقل بوده است.

به گفته وی نوسانات ارز در قاچاق کالا قطعا بی تاثیر نیست و چه بسا به این نتیجه برسیم که منطقی کردن قیمت ارز و عدم مداخله برای کاهش آن به نفع کاهش قاچاق کالا باشد.

جمشید نژاد افزود: این مسئله نیازمند بررسی و کار کارشناسی است و می تواند مبنای پیشنهادی برای مسئولان باشد.

همچنین مدیر کل دفتر اقتصاد و بنادر استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نرخ برخی مواد خوراکی بدون هیچ گونه مجوزی توسط اصناف گفت: لازم است نظارت و کنترل دستگاه های نظارتی بر قیمت ها، از آنچه که عرف و معمول بوده بیشتر باشد تا مردم کمتر دچار ضرر و زیان شوند.

علیرضا نورا ادامه داد: میوه شب عید مردم تا ۱۵ دی ماه در سردخانه ها ذخیره می شود.

وی بیان داشت: گوشت قرمز،مرغ و تخم مرغ در استان سیستان و بلوچستان افزایش قیمت نداشته ولی بیشترین افزایش قیمت را در گروه مواد خوراکی از جمله میوه داشته ایم.

وی با اشاره به تاکید استاندار در خصوص تامین گوشت قرمز کشور توسط استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: واردات دام با نظارت کافی و لازم توسط گمرک و سازمان دامپزشکی انجام شود.

همچنین در ادمه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در کمیته راهبردی تامین میوه شب عید مقرر شد، ۴۰۰ تن سیب درختی و ۴۰۰ تن پرتقال جهت تامین مایحتاج مردم در شب عید خریداری شود.

رضا نجفی ادامه داد: ۲۰۰ تن ذخیره مرغ منجمد با قیمت مصوب ۵۱۰۰ تومان در انبارها وجود دارد و در صورت نیاز قابل افزایش است.