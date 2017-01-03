به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌اله موسوی‌بهار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگران با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز جامع سرطان در همدان نیازمند حمایت خیران حوزه سلامت است، اظهار داشت: با ایجاد این مرکز، تمام خدمات درمانی مورد نیاز بیماران سرطانی شامل شیمی‌درمانی، رادیوتراپی، غربالگری و روش‌های تشخیصی و آزمایشات به صورت دولتی ارائه می‌شود.

وی افزود: عملیات ساخت مرکز رادیوتراپی در مرکز آموزشی درمانی بعثت در حال انجام است اما به دلیل گستردگی کار، پروژه به صورت فازبندی اجرا می‌شود که در این خصوص، ایجاد مرکز رادیوتراپی در اولویت اجرا قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: ساختمان این پروژه در ۷ هزار مترمربع در حال ساخت است که برای عملیات اجرای ایجاد ساختمان مرکز جامع سرطان، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده که هزینه شده است.

وی عنوان کرد: بخش شیمی‌درمانی کودکان و بزرگسالان مبتلا به سرطان کاملا به صورت دولتی در همدان به طور کامل در حال انجام است و خدمات مورد نیاز این نوع بیماران ارائه می‌شود.

موسوی‌بهار با اشاره به نبود مرکز رادیوتراپی دولتی در همدان گفت: بیماران سرطانی برای درمان نیازمند مرکز رادیوتراپی دولتی هستند که با راه‌اندازی مرکز جامع سرطان این مشکل برطرف می‌شود.

وی افزود: مرکز رادیوتراپی به عنوان فاز نخست مرکز جامع سرطان در مساحت یک هزار مترمربع با اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: دو دستگاه رادیوتراپی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان خریداری و وارد کشور شده است که پس از نصب مرکز رادیوتراپی آماده خدمات‌رسانی به بیماران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد سه مرکز سرطان در استان همدان پیش‌بینی شده است، گفت: ایجاد مرکز غربالگری سرطان در شهرستان‌های کبودراهنگ و ملایر هم در دستور کار قرار دارد.

موسوی‌بهار اظهار داشت: برای تکمیل مرکز جامع سرطان نیازمند حمایت خیران حوزه سلامت و وزارت بهداشت هستیم که به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان در حوزه درمان در سفر وزیر بهداشت به ملایر مطرح می‌شود.