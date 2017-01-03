تیترشهر نوشت: امسال جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ششمین دوره خود را با موضوع « «هر شهروند یک فیلم کوتاه» برگزار خواهد کرد و به طور قطع جمع کثیری از علاقه مندان به مباحث هنری در شاخه فیلم سازی در این دوره نیز تولیدات خود را عرضه خواهند کرد.

نباتی نژاد : افزایش مشارکت شهروندان در بخش غیر حرفه‌ای جشنواره

یکی از محسنات و نقاط قوت این دوره از جشنواره همکاری با ارزش شهرداری‌های 14 کلان‌شهر کشور است که در قالب اقدامی هماهنگ و منسجم قرار است در زمینه برگزاری هرچه بهتر این جشنواره حضور خود را به نمایش بگذارند. این اقدام بنابر پیشنهاد و پیگیری انجام شده از سوی شهرداری اصفهان انجام خواهد شد به طوری که هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در اینباره می گوید: هدف از مشارکت شهرداری اصفهان در ایحاد زیرساخت لازم برای مشارکت کلانشهرها در این دوره از جشنواره ایجاد زمینه برای افزایش مشارکت شهروندان در بخش غیر حرفه‌ای جشنواره و همچنین مشارکت مردم از اقصی نقاط کشور در امور هنری است. وی افزود: در همین رابطه پس از مشورت و هماهنگی های لازم با دبیرخانه کلانشهرهای کشور این رویداد بزرگ به نتیجه نهایی رسید و مقرر شد ششمین دوره از جشنواره فیلم کوتاه حسنات با مشارکت 14 کلانشهر کشور رقم بخورد.



همخوانی اهداف جشنواره حسنات با سیاست های فرهنگی شهرداری اصفهان

نباتی نژاد با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان به دلیل همخوانی اهداف اصلی «هر شهروند یک فیلم کوتاه» جشنواره حسنات با سیاست های فرهنگی خود در این بخش همکاری ویژه‌ای را با مسئولان برگزاری این جشنواره دارد، ابراز کرد: در حوزه اطلاع رسانی در سطح شهر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی شهرداری برای اطلاع رسانی این بخش از جشنواره حمایت‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم در قالب همدلی و همکاری با متولیان این جشنواره اقدامی فرهنگی – هنری را در شهر اصفهان رقم بزنیم.



شهروندان فیلم های 5 دقیقه ای تولید و ارائه خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه این مسابقه با هماهنگی روابط عمومی دفتر کلانشهرها به صورت ملی برگزار می‌شود، افزود: موضوعاتی که در این مسابقه مطرح می شود نشاط اجتماعی، خانه و خانواده، حقوق شهروندی، ترافیک، انضباط شهری ، روش های بهینه مصرف انرژی ، حقوق همسایگان، آموزش فرهنگی به کودکان و نوجوانان و شهر پاک است که هریک از آنان می‌تواند از نگاه شهروندان مورد بررسی قرار گرفته و در قالب فیلم شهروندی به این مسابقه ارسال شود. وی توضیح داد: مردم می‌توانند در مسابقه ملی «هر شهروند، یک فیلم کوتاه» با استفاده از تلفن همراه یا دوربین خانگی در زمان حداکثر 5 دقیقه، فیلم بسازند و برای شرکت در جشنواره به آدرس @hasanat_bot مراجعه کنند.



ملایی: جشنواره امسال با همکاری شهرداری به ایستگاه ششم می رسد

حسین ملایی با اشار ه به اینکه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و از شش سال گذشته تاکنون آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: این جشنواره هر ساله در چهار بخش داستانی، مستند، فیلم‌نامه و پویانمایی فعالیت داشته است و امسال نیز ششمین دوره از این جشنواره در اصفهان برگزار خواهد شد. وی با اشار ه به اینکه با همکاری و حمایت روابط عمومی شهرداری اصفهان 14 شهرداری کلان‌شهر سطح کشور نیز برای همکاری و حمایت از بخش «هر شهروند یک فیلم کوتاه» جشنواره حسنات همکاری خود را اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: براین اساس تاکنون شهرداری کلانشهرهایی مانند ارومیه، اهواز،تبریز، تهران، رشت، زاهدان، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، کرمان، مشهد و همدان با جشنواره حسنات همکاری می‌کنند.



همکاری شهرداری اصفهان نقطه قوت این جشنواره است

ملایی در ادامه با تاکید بر اینکه موضوعات بخش «هر شهروند یک فیلم کوتاه» ششمین جشنواره حسنات هم‌خوانی نزدیکی با اهداف و فعالیت‌های شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجتماعی دارد، اضافه کرد: از این رو شهرداری اصفهان از این حرکت فرهنگی و اجتماعی استقبال کرده و در بخش اطلاع رسانی جشنواره در سطح استانی و ملی همراه جشنواره حسنات بوده است که این امر نقطه قوت و مثمرثمری برای این جشنواره ملی به شمار می رود.



کلانشهر ها آمدند ، مهلت جشنواره تمدید شد

رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در ادامه ضمن قدردانی از همکاری و حمایت ‌های شهرداری اصفهان طی دو سال گذشته از برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به عنوان تنها جشنواره بومی این شهر ابراز داشت: با توجه به ورود کلانشهرها در حوزه اطلاع رسانی این جشنواره و همچنین افزایش استقبال عمومی شهروندان سراسر کشور مهلت نهایی ارائه نسخه نهایی فیلم‌ها توسط شهروندان در بخش «هر شهروند، یک فیلم کوتاه» تا پایان بهمن ماه 95 تمدید شده است.



ارسال آثار با موضوع اصفهان به دبیرخانه جشنواره

وی به اضافه شدن دو بخش «مستند اصفهان» و «هر شهروند یک فیلم کوتاه» در ششمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اشاره کرد و بیان کرد: در بخش مستند اصفهان هنرمندان اصفهانی و غیر اصفهانی می‌توانند آثاری که در خصوص اصفهان تولید کرده‌اند را برای این بخش ارسال کنند. ملایی با اشاره به اینکه بخش « هر شهروند یک فیلم کوتاه» این دوره از جشنواره حسنات برای همه شهروندان ایرانی فرصت تولید و ارسال اثر به دبیرخانه این جشنواره را فراهم ساخته است، ابراز داشت: بر این اساس شهروندان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه و یا دوربین خانگی خود به مدت حداکثر 5 دقیقه آثار خود را در قالب موضوعات فراخوان بخش شهروندی تولید و برای ما ارسال کنند.