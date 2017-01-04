آغاز عملیات پلیس ترکیه در ازمیر/ بازداشت ۵ مظنون داعشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس ترکیه در ادامه عملیات خود که در واکنش به حمله روز یکشنبه در استانبول آغاز شده، از صبح امروز در ازمیر وارد عمل شد.

در نتیجه این عملیات تاکنون پنج مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش به اتهام ارتباط با حمله روز یکشنبه بازداشت شده اند.

صبح روز یکشنبه یک مرد ناشناس با ورود به یک باشگاه شبانه اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن ۳۹ نفر کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته می شود که یک قرقیزستانی عامل این حمله بوده است.

در همین رابطه روز گذشته نیز اعلام شد که پلیس ترکیه ۱۴ نفر را در ارتباط با حمله روز یکشنبه استانبول بازداشت کرده است.