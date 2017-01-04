  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

آغاز عملیات پلیس ترکیه در ازمیر/ بازداشت ۵ مظنون داعشی

آغاز عملیات پلیس ترکیه در ازمیر/ بازداشت ۵ مظنون داعشی

پلیس ترکیه از صبح امروز چهارشنبه عملیات خود در شهر ازمیر را با هدف شناسایی و بازداشت عامل حادثه تروریستی استانبول آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس ترکیه در ادامه عملیات خود که در واکنش به حمله روز یکشنبه در استانبول آغاز شده، از صبح امروز در ازمیر وارد عمل شد.

در نتیجه این عملیات تاکنون پنج مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش به اتهام ارتباط با حمله روز یکشنبه بازداشت شده اند.

صبح روز یکشنبه یک مرد ناشناس با ورود به یک باشگاه شبانه اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن ۳۹ نفر کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته می شود که یک قرقیزستانی عامل این حمله بوده است.

در همین رابطه روز گذشته نیز اعلام شد که پلیس ترکیه ۱۴ نفر را در ارتباط با حمله روز یکشنبه استانبول بازداشت کرده است.

کد مطلب 3868339
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه