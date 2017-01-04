تفکر شهید میرحسینی در بیرون از مرزهای ایران درحال مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان زابل که با محوریت برگزاری یادواره شهیدان میرحسینی درفرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز تفکری که در حال دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی است برگرفته از تفکر شهدای دفاع مقدس است که باعث شده این مرز و بوم امن ترین کشور منطقه باشد در حالی که اطراف کشورمان جنگ ودرگیری است واین امنیت به برکت خون همین شهداست.

وی ادامه داد: نقش شهدای ما همچون شهید میرحسینی این بود که انقلاب اسلامی با همان اهداف خودش هنوز مستقر است و حرف برای گفتن در دنیا دارد.

وی به شهامت و شجاعت رزمندگان دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: از نقاط مختلف کشور دلیرمردان و انسان هایی که فطرت خودشان را فراموش نکرده بودند وشجاعت را در جوهره خود داشتند در هشت سال دفاع مقدس توانستند از مرزهای این کشور به خوبی دفاع کنند.

فرماندار زابل افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته با همت همه ادارات و نهادهای این شهرستان برآنیم تا این مراسم با شکوه تر نسبت به سال های قبل برگزار شود.

همچنین سرهنگ پاسدار پرویز آبسالان فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: ﺭﺷﺎﺩﺕﻫﺎ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼﻫﺎی شهید میرحسینی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮ هیچکس ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ.

وی افزود: شهید حاج قاسم میرحسینی با سخت ترین شرایطی که در خط مقدم داشت هیچگاه قد خم نکرد و با رجز خوانی خود در میدان نبرد باعث ایجاد روحیه در بین رزمندگان و تضعیف روحیه دشمنان می شد.

وی با بیان اینکه بحث شهید مربوط به ارگان های نظامی مثل سپاه و یا سایر ارگانهای نظامی نیست، افزود: شهید میرحسینی و تمامی شهیدان هشت سال دفاع مقدس مربوط به کل ایران هستند و ما اگر یاد و خاطره شهیدان را پاس می داریم برای این است که ما به شهدا نیاز داریم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این یادواره ها انتقال رشادت ها و از خود گذشتگی های شهداء در مسیر تثبیت انقلاب اسلامی به نسل جوان و ارج گذاری مقام رفیع شهدا است.

وی تصریح کرد: تاریخ گذشتگان سیستان همواره پر از رشادت ها بوده است همانطور که سیستانی ها اولین کسانی بودند که برای خونخواهی امام حسین(ع) قیام کردند و این از افتخارات سیستان است و امروز هم سیستان این اسطوره ها را دارد که شهید میر حسینی یکی از آنها است.

گفتنی است: ﺁﯾﯿﻦ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﯿﺪ ‏« ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ‏» ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻟﺸﮑﺮ ۴۱ ﺛﺎﺭﺍﻟﻠﻪ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰صبح ﺩﺭ ﻣﺼﻠﯽ المهدی زابل و ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭ ﻟﺸﮑﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.