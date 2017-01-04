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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

با کسب ۷۴ امتیاز؛

سیمان شاهرود قهرمان مسابقات بسکتبال کارگران کشور شد

سیمان شاهرود قهرمان مسابقات بسکتبال کارگران کشور شد

شاهرود- رئیس تربیت بدنی شاهرود از پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی کارگران کشور با برتری سیمان شاهرود خبر داد و گفت: ذوب آهن اصفهان در این رقابتها نائب قهرمان شد.

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مسابقات بسکتبال قهرمانی کارگران کشور با شرکت ۹تیم از استان های مختلف به میزبانی سالن فجر دانشگاه صنعتی شاهرود روز شنبه آغاز شده بود، افزود: این رقابتها روز چهارشنبه با معرفی تیم های برتر به کار خود خاتمه داد.

وی ترکیب این ۹تیم را شامل گروه «ای» ذوب آهن اصفهان، خراسان شمالی، گلگهر سیرجان، کارگران قزوین، فولاد آلیاژ یزد ذکر کرد و گفت: گروه «بی» نیز شامل تیم های ساپکو تهران، کارگران اردبیل، تیوا صنعت خراسان رضوی و سیمان شاهرود بودند.

رئیس تربیت بدنی شاهرود ضمن بیان اینکه ساپکو تهران با ۵۴ امتیاز مقام سوم و فولاد آلیاژ یزد با ۳۶ امتیاز مقام چهارم را در این دوره از رقابت ها کسب کردند، افزود: ۱۳ داور از استان های خراسان، کرمان، گلستان و اصفهان و سمنان قضاوت این رقابت ها را بر عهده داشتند.

محمدی امکانات شهرستان شاهرود را برای میزبانی از رقابت های ملی بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این شهرستان چهره های درخشانی از ورزشکارن در سطح ملی دارد.

کد مطلب 3868678

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