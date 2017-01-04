وقوع ۲۷۵۲ فقره حادثه رانندگی در کرمانشاه/۳۱۷ نفر قربانی تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل‌الله شیری امروز چهارشنبه در نشست خبری آموزش، مهندسی ترافیک و اجرایی مقررات سه حوزه کار پلیس راه استان عنوان و اظهار داشت: توجه به حقوق عمومی امری بسیار مهم بویژه در حوزه ترافیک و رانندگی است.

وی با اشاره به احصاء ۶۶ نقطه حادثه خیز در استان کرمانشاه، بر تامین اعتبار برای رفع نقاط حادثه خیز از سوی وزارت راه تاکید کرد و گفت: طی ۹ ماهه امسال ۱۶۴۶ دستگاه موتورسیکلت و ۸۷۱۴ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات رانندگی توقیف شدند.

برخورد با ۲۱۳هزار و ۸۰۰ مورد تخلف حادثه ساز در استان

سرهنگ شیری از صدور ۴۰۸ هزار و ۷۰۷ برگ جریمه طی ۹ ماهه امسال در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: رقم جریمه‌ها در این مدت ۲۶ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان بوده است.

این مسئول با اشاره اینکه طی ۹ ماهه امسال ۲۱۳هزار و ۸۰۰ مورد برخورد با تخلفات حادثه ساز انجام شده، افزود: طی این مدت با رشد ۲۴ درصدی جریمه‌های رانندگی مواجه بودیم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تعداد کشته‌های تصادفی در جاده‌های ایران طی ۱۴ سال گذشته را ۳۱۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۱۶ هزار و ۵۸۴ نفر در جاده های کشور به علت تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند.

وی به آمار کشته‌های تصادفی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۴۲۵ نفر در استان به دلیل تصادفات رانندگی کشته شدند که از این تعداد ۱۱۸ نفر از فوتی‌ها مربوط به تصادفات درون شهری و اما ۳۰۷ کشته مربوط به تصادفات برون شهری بوده است.

سرهنگ شیری از کشته شدن ۳۱۷ نفر در استان کرمانشاه بر اثر تصادفات رانندگی طی ۸ ماهه امسال خبر داد و بیان کرد: از این تعداد ۷۴ نفر مربوط به تصادفات درون شهری و ۲۴۳ نفر در تصادفات برون شهری کشته شدند.

کاهش ۶ درصدی تصادفات فوتی در استان

سرهنگ شیری از کاهش ۶ درصدی تصادفات فوتی طی ۹ ماهه امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت شاهد کاهش ۲۵ درصدی تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در استان بودیم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از وقوع ۲۷۵۲ فقره تصادف رانندگی در کرمانشاه خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۶۹۰ فقره تصادف رخ داد و امسال ۲.۹ درصد افزایش در تصادفات داشتیم.

وی سهم وقوع تصادفات در برخورد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر در استان را ۶۴ درصد، خروج از جاده، واژگونی بدون برخورد با دیگر وسیله نقلیه را ۳۲.۳ درصد و تصادف وسیله نقلیه با عابر را ۳.۷ درصد اعلام کرد و افزود: ۲۵ درصد از تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه ۷۰ درصد از تصادفات رانندگی استان در طول روز رخ داده، گفت: ۷۰.۵ درصد علت فوت در تصادفات رانندگی در استان ضربه به سر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید در هر ۳۵ کیلومتر از جاده‌ها یک اورژانس جاده‌ای مستقر باشد، اظهار کرد: ۸۰۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی و بزرگراه در استان داریم.

انتقاد از عدم وجود امکانات جاده‌ای آتش نشانی در استان

سرهنگ شیری از قاطعیت جدی پلیس برای برخورد با قانون شکنان خبر داد و گفت: یکی از مصداق های سوءاستفاده از قوانین و بیمه، تصادفات ساختگی است اما پلیس در این زمینه بسیار هوشمندانه و با جدیت برخورد خواهد کرد.

وی شهریور، مهر و مرداد را ماه‌های پرتصادف در استان اعلام کرد و افزود: طی ۹ ماه امسال علت ۳۷.۷ درصد از تصادفات رانندگی در استان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ۲۰.۵ درصد عدم توجه به جلو، ۱۳.۹ انحراف به چپ بوده است.

سرهنگ شیری بیشترین فوتی های تصادفات رانندگی در استان طی ۹ ماه امسال را افراد دارای شغل آزاد با ۲۸.۲ درصد اعلام کرد و گفت: کشاورزان ۱۲.۸ درصد از کشته‌ها را تشکیل می‌دهند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از عدم وجود امکانات جاده‌ای آتش نشانی در استان انتقاد کرد و گفت: باید رفع این مشکل در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی با اشاره به کاهش کشته های تصادفی در استان بیان کرد:۵۰ درصد از تصادفات رانندگی در جاده های اصلی، ۲۰ درصد جاده های فرعی، ۲۰ درصد بزرگراه ها و ۱۰ درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است.