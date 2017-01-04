به گزارش خبرنگار مهر، نشست «تامل درباره ایران» به مناسبت انتشار جشن نامه فیلسوف سیاست با عنوان «ایران همینجا است که ایستاده ایم»، عصر روز گذشته، چهارشنبه ۱۵ دی ماه در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار شد.اولین سخنران این مراسم، حکمت الله ملاصالحی استاد باستان شناسی دانشگاه تهران بود.

وی گفت: موضوع سخن من درباره قلندر دو اقلیم که همان سیدجواد طباطبایی است، می باشد. وقتی نمی دانی در کجای تاریخ ایستاده ای وقتی اراده و عزم و آگاهی در تو نیست که بدانی متعلق به چه تاریخ و فرهنگی هستی وقتی نمی دانی در چه عصری زندگی می کنی هر که می خواهی باش در چنین وضعی تو چون یک خواب آلوده و خواب گرد خطرناک هستی که نمی داند کجای تاریخ ایستاده است. ما در هیچ دوره ای به اندازه الان شاهد شکستن اندیشه های کهنه در برابر اندیشه های نو نبوده ایم. همیشه در تاریخ، تیغ برنده پرسش های تازه ، پاسخ های کهنه را شکسته است. اگر می خواهید بدانید که یک جامعه شاداب است یا افسرده از روی پاسخ های آن جامعه به پرسش ها متوجه این امر شوید.

ملاصالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یکی از زلزله خیزترین اعصار بشر زندگی می کنیم ادامه داد: در حال حاضر در یکی از خطرناک ترین ادوار تاریخ زندگی می کنیم. در این ۳-۴ سده اخیر آنچنان چهره تاریخ جهانی به یک چهره جهان شمول تغییر کرده که گاهی احساس می کنیم انسان های دیگری از یک کره دیگر در اینجا سکنی گزیده اند.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: زلزله های تاریخ از زلزله های طبیعی سهمگین تر است. وقتی که گدازه های تاریخ از وجود ما برمی خیزند و روی پوسته سرد کره زمین می نشینند سبک ها و صورت های جدیدی آغاز می شوند. تا پیش از دوره جدید تمام تمدن ها و جوامع درون جغرافیای تاریخی خود زندگی می کردند و هر کسی در خانه تاریخ فرهنگ خودش سکنی داشت، اما وقتی زلزله مدرن شدن به پا شد، همه مرزها شکسته شدند و ما با تداخل‌های عجیبی مواجه شدیم. یکی از این تداخل ها این است که در یک آن در دو اقلیم زندگی کنیم. در چنین شرایطی فقط انسان های اندکی می مانند و مسیر را تغییر می دهند.تاریخ هم همیشه به دست این اندک ها ساخته شده است.سید ج.د طباطبائی هم جزو این اندک هاست.

وی افزود: طوفان به پا خواسته در غرب فرزندان ما را هم وارد آن کانون کرد. تصور کنید که در یک اقلیم و جغرافیا ریشه داریم و بعد قرار است که درون جغرافیای دیگری زندگی کنیم و از بسیاری از بزرگان فکر و فلسفه درس بگیریم اینکه با آنها باشی ولی ستون فقرات تفکراتت نشکند و اصیل بمانی و بدانی کجای تاریخ ایستاده ای یعنی قلندر هستی و سیدجواد طباطبایی چنین قلندر و بزرگی است. در هیچ دوره ای، تاریخ زندگی بشر تا این حد شکننده نبوده است.

ملاصالحی در پایان اضافه کرد: سیدجواد طباطبایی آتلانتیس به پا خواسته در غرب را رصد کرد ولی فراموش نکرد که متعلق به کدام عالم و اقلیم است. او وقتی از ایرانشهر سخن می گوید واقعا در درونش وجود دارد نه اینکه فقط بحث نظری بکند. توجه داشته باشید که اینجا مسئله ناسیونالیزم نیست بلکه مسئله گفتن واقعیت ها و دیدن خطرهاست. فیلسوف قلندر ما زیر دو آسمان زیسته و در دو سنت متفاوت زندگی کرده است یکی را فهمیده و دیگری را عمیق درک کرده است.