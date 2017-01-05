هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷درصد در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در دومین همایش توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه با رویکرد توسعه بیمه‌های مسئولیت گفت: سهم پنج درصدی بیمه‌های مسئولیت از پرتفوی صنعت بیمه، با توجه به ظرفیت‌های موجود ناچیز است و راه توسعه آن نظارت، مدیریت ریسک و ارائه نرخ‌های فنی در رشته‌های شخص ثالث و درمان است تا نقدینگی شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه نکند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی هدفی جز رشد و تعالی صنعت بیمه ندارد و این مهم، با نظارت و سیاستگذاری‌های مطلوب میسر خواهد شد.

وی در خصوص کاهش تصدی‌گری بیمه مرکزی گفت: وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه برای اصلاح امور و دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و انطباق فعالیت آنها با مقررات است و نباید به دخالت تعبیر شود.

همتی خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با مشکلاتی چون بیمه توسعه، بیمه مرکزی را مسئول می‌دانند، پس نمی‌توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره‌گر باشد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به تکالیف درنظر گرفته شده برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه که افزایش ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد یکی از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در ۱۰ سال اخیر، می‌توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد برسد.

همتی همچنان بر خوشرویی در هنگام پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بیمه برای جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه باید شرایط پرداخت خسارت را آسان‌تر کنند.

وی افزود: بهانه‌های واهی برای عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گران ناشی از مسیر غلط آنها در مدیریت ریسک و ترکیب پرتفوی است، چرا که با ارائه نرخ و شرایط غیرفنی نقدینگی شرکت را با مشکل مواجه می کنند و به تبع آن در پرداخت خسارت، خست به خرج می‌دهند.