کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قباد خنجری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

وی اظهارداشت: پس از دریافت اخبار مبنی بر فعالیت فردی از اهالی شیراز برای انتقال گسترده مواد مخدر به کرمانشاه، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

خنجری افزود: پس از انجام کارهای اطلاعاتی مشخص شد که این فرد قصد انتقال مقداری مواد مخدر به استان کرمانشاه با استفاده از یک دستگاه خودرو وانت آریسان سفید رنگ را دارد، از این رو ۲ گروه از ماموران پلیس مواد مخدر به محور تردد آن اعزام شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: در نهایت پس از تعقیب و مراقبت های ویژه در حوالی پلیس راه بیستون، خودروی مورد نظر توقیف و متهم نیز دستگیر شد.

سرهنگ خنجری افزود: پس از بازرسی از خودروی مورد نظر ۸۳ بسته مواد مخدر از نوع تریاک در مجموع به وزن ۵۰ کیلوگرم که به شکل ماهرانه ای در کف خودروجاسازی شده بود کشف شد.