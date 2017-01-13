آرمین رهبر آهنگساز انیمیشن «شکرستان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: من فعالیت هایی موسیقایی خود را با آهنگسازی در انیمیشن شروع کردم و امیدوارم بتوانم در این عرصه به مدارج بالایی برسم.

وی افزود: آخرین اثری که آهنگسازی آن را انجام دادم انیمیشن سینمایی «شکرستان» بود و در حال حاضر کار ساخت این اثر به پایان رسیده و صاحبان فیلم در فکر اکران آن هستند. البته این اثر قرار است یک نسخه سینمایی و یک نسخه تلویزیونی داشته باشد.

رهبر با اشاره به نحوه کار در این اثر گفت: من اصولا در موسیقی هایی که می سازم خودم را به چالش می کشم بر همین اساس در «شکرستان» هم تا آنجایی که امکان داشت کار را برای خودم سخت و از موسیقی های زنده در آن استفاده کردم.

این آهنگساز درباره چگونگی ساخت موسیقی یک اثر عنوان کرد: هنگامی که می خواهم موسیقی یک اثر را بسازم داستان آن را در ذهنم تصور می کنم، اساسا در موسیقی قانونی به نام فواصل مطبوع و نامطبوع داریم. وقتی فواصل مطبوع باشد خوب است بنابراین کسی که می خواهد از فواصل نامطبوع استفاده کند باید قواعد استفاده از آن را بداند. من در «شکرستان» در هشت میزان اول از ملودی استفاده کردم که به طور مداوم یکی در میان وارد مطبوع و نامطبوع می شود. این امر دقیقا همان بحث خیر و شر است که با موضوع فیلم تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بعد از هشت میزان که فواصل خوب و بد به طور مداوم تکرار می شود یک مرتبه وارد تم اصلی می شویم و موسیقی کار مطبوع می شود و این موضوع نشان دهنده این است که در نهایت همه چیز خوب می شود و همین مساله برگرفته از داستان «شکرستان» است.

رهبر اضافه کرد: بخشی از نواهای این اثر باید توسط کودکان خوانده شود و من دوست دارم این قسمت توسط کودکان موسسه خیریه محک خوانده شود، به همین منظور نامه نگاری های لازم را انجام داده ام و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

این آهنگساز درباره دیگر کارهایش نیز بیان کرد: در حال حاضر مشغول ساخت موسیقی انیمیشن سینمایی «جوانمردان» به کارگردانی رضا فصاحت نیز هستم، البته از حدود ۹ ماه پیش شروع به ساخت موسیقی این اثر کرده ام و همچنان کار آن ادامه دارد.

وی درباره نحوه کار در «جوانمردان» بیان کرد: از خرداد ماه شروع به ساخت موسیقی این اثر کردم و درباره نحوه پخش آن باید بگویم قرار است این اثر در ۴ فصل ارایه شود و اولین فصل آن بعد از عید پخش می شود، البته «جوانمردان» هم در قالب نسخه تلویزیونی و هم نسخه سینمایی در حال آماده شدن است.

رهبر عنوان کرد: موسیقی «جوانمردان» کاملا کلاسیک است و توسط ارکستر بزرگ ضبط می شود و تنها چند ساز ایرانی بصورت سولو در ارکستر داریم. البته ما تم اصلی را ضبط کرده ایم و قرار است به زودی وارد موسیقی متن شویم.

وی در پایان توضیح داد: من همیشه سعی کردم در بخش موسیقی انیمیشن تحول ایجاد شود و امیدوارم این اتفاق رخ دهد، باید بگویم که کمپانی های بزرگ انیمیشن سازی در جهان برای هر بخش یک اثر تیمی مجزا دارند و به صورت تخصصی به آن نگاه می کنند و خروجی خوبی هم دارد.

مهرناز دبیرزاده: تمبک و دف، مهراد نوبخت پور: کمانچه، امین رحیمی: نی و سازهای بادی برخی از نوازدنگان «شکرستان» هستند. تهیه کننده شکرستان جواد فرحانی و مدیر تولید: الهام ابراهیمی هستند.

رایین نورانی وطنی، دانیال جورابچی: ویولن، مرجان مهربان: قانون، نامدار مجیدی: ویولن سل، حسین شریفی: ترومبون و امین رحیمی: دودوک برخی از نوازندگان پروژه «جوانمردان» هستند.