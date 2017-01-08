گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان به ۱۱ استان/ صنعت طیور در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور؛ این سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد تعداد استانهای آلوده به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکنون به ۱۱ استان رسیده است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تاکنون در ۱۱ استان از جمله تهران، البرز، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گلستان، مازندران، گیلان، قم، مرکزی و لرستان در پرندگان وحشی، طیور روستایی و یا واحدهای صنعتی پرورش طیور مورد شناسایی و تأیید آزمایشگاهی قرار گرفته، البته در برخی از استانها از جمله آذربایجان شرقی، البرز و گلستان موارد جدید بیماری طی ۱۰ روز گذشته شناسایی نشده است.
ورود آلودگی به کشور در ابتدا توسط پرندگان وحشی مهاجر بوده اما ادامه انتشار آلودگی به دلیل رفتار پرخطر پرورش دهندگان روستایی و صنعتی (از جمله خرید طیور زنده از بازارچهها و دوره گردها، ورود خودرو و افراد به شکلهای مختلف به واحدهای پرورش طیور صنعتی و رفت آمد یک مالک در چند واحد تحت مالکیت) بوده است.
همچنین علیرغم اعلام ممنوعیت صید، شکار و عرضه پرندگان وحشی متأسفانه شاهد عرضه این دسته از پرندگان و خرید آن توسط برخی شهروندان بهویژه در مناطق شمالی کشور هستیم.
بنابراین مقابله با بیماری مستلزم رعایت دقیق موارد اعلام شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور بهویژه ضوابط امنیت زیستی بوده و در صورت عدم رعایت آن خسارت جبران ناپذیری به صنعت طیور کشور وارد خواهد شد.
در همین راستا کماکان از هموطنان تقاضا می شود:
*جداٌ از خرید هرگونه طیور بومی و پرندگان صید شده خودداری نمایند.
*به روستائیان خصوصاٌ در استانهای شمالی توصیه میشود نسبت به محصور نمودن طیور خود به منظور قطع ارتباط طیور اهلی با وحشی اقدام کنند.
*پرورش دهندگان طیور صنعتی ضمن باور به نقش رعایت ضوابط امنیت زیستی کلیه موارد را (کنترل ورود و خروج افراد، خودروها، نهادههای مورد استفاده در مزرعه و خودداری از انتقال کود مرغی) با جدیت و دقت اجرا کنند.
*شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه تلفات غیرعادی طیور، ضمن گزارش بیماری، دفن و یا امحاء بهداشتی لاشههای طیور تلف شده را با هماهنگی نزدیکترین شبکه دامپزشکی انجام دهند.
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