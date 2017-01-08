آیت الله هاشمی رفسنجانی مجاهدی خستگی ناپذیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد هاشمی شاهرودی در پیامی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف، خبر درگذشت برادر گرامی و مبارز، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمة الله علیه واصل گردیده و موجب اندوه و تأثر عمیق قلبی گشت.

این انسان خدوم و مجاهد، از پیشگامان مبارزه و نهضت عظیم امام راحل و از جمله افراد برجسته انقلاب شکوه‌مند اسلامی به شمار می‌رفت که از عمق جان به ندای قائد عظیم الشأن امام راحل قدس الله نفسه الزکیه لبیک گفته و به حق در آن دوران سخت مبارزه با رژیم سفاک ستمشاهی در ایثار جان و مال دریغ نورزید و همواره در مسیر اعتلای کلمه طیبه انقلاب اسلامی قبل و بعد از پیروزی و در عصر قیادت آن یگانه دوران، گام برداشت و از جمله افراد مورد اعتماد ایشان بود که بار مسئولیت‌های سنگینی را در آن دوران به شایستگی بدوش کشید.

پس از رحلت آن قائد فقید، و در عصر زعامت و قیادت خلف صالح امام راحل (ره)، یکی از یاران وفادار به انقلاب و رهبری باقی ماند و خدمات گسترده و ماندگاری را در مسئولیت خطیر اداره دولت، پس از جنگ تحمیلی و همچنین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از خود بجای گذاشت.

بی‌تردید مصیبت درگذشت این مجاهد خستگی ناپذیر ثلمه‌ای است که تنها فضل و رحمت واسعه الهی می‌تواند آن را جبران کند.

اینجانب رحلت آن مرحوم مغفور را به ساحت مقدس امام زمان (عج) و به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیت آن مرحوم خاصه اخوان و آقازادگان و عموم ارادتمندان به ایشان و به همه ملت بزرگ ایران اسلامی تسلیت عرض نموده برای ایشان مغفرت و رحمت الهی و برای، بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.