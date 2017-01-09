دکتر «علی شریعتمداری» دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی شریعتمداری امروز در شهر شیراز و در سن ۹۳ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

وی در سال ۱۳۰۲ شمسی در شهر شیراز به دنیا آمده و پس از اتمام تحصیلات متوسطه در این شهر وارد دوره آموزش عالی شد و در سال ۱۳۳۲ مدرک کارشناسی علوم تربیتی و در سال ۱۳۳۵ مدرک کارشناسی علوم قضائی خود را اخذ کرد.

سپس برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال ۱۳۳۶ موفق شد تا مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته آموزش متوسطه را از دانشگاه ایالت میشیگان و مدرک دکتری خود را در رشته فلسفه، تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی را در سال ۱۳۳۸ از دانشگاه تنسی اخذ کند.

وی در طول دوران تحصیل در کسوت شریف معلمی نیز به انجام وظیفه مشغول بود و پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۳۹ به عنوان استاد در رشته علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان به کار مشغول شد.

در سال ۱۳۴۴ و هنگامی که به علت فعالیت سیاسی علیه نظام ستم شاهی دیگر نمی توانست در داخل از کشور به فعالیت علمی بپردازد، به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های ایالت ایندیانا و تنسی به خدمت پرداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی برای ادامه خدمت به کشورش به ایران بازگشت و با عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران به فعالیت علمی پرداخت.

مرحوم مغفور دکتر علی شریعتمداری از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی حضور در سمت های مهم و حساسی حضور داشت که می توان به عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ریاست گروه برنامه‌ریزی درسی رشته‌ های علوم انسانی، عضویت در هیات مرکزی گزینش و استخدام عضای هیات علمی دانشگاه‌ها، عضویت در شورای پژوهش‌های علمی کشور، عضویت در هیات رئیسه انجمن‌ ایرانی تعلیم و تربیت و نیز انجمن روانشناسی ایران اشاره کرد.

به پاس خدمات علمی و فرهنگی وی مدال درجه یک علمی و نشان درجه یک تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و لوح چهره ماندگار علمی کشور را نیز دریافت کرده است.

از جمله آثار علمی مرحوم دکتر شریعتداری می توان به کتاب‌های آموزش در حوزه و دانشگاه، روشنفکر کیست؟، تعلیم و تربیت اسلامی، جایگاه علوم انسانی در تولید علم، چگونگی ارتقاء سطح علمی کشور، نقد و خلاقیت در تفکر، نقد آرا برخی از دانشمندان معاصر و... اشاره کرد.

مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن عرض تسلیت به رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، همه اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانواده و کلیه بازماندگان آن مرحوم و جامعه علمی کشور، رحمت وغفران واسعه الهی و حشر با اولیای الهی را برای آن مرحوم مسئلت دارد.