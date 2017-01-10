به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست صبح سه‌شنبه در بازدید از کلینیک حیات‌وحش اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کلینیک حیات‌وحش در محوطه موزه تاریخ طبیعی دایر شده و سالانه مراجعات قابل‌توجهی برای تیمار و درمان حیوانات وحشی به کلینیک صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کلینیک در بیشتر مواقع سال تعطیل است، اضافه کرد: در واقع کلینیک تعطیل نبوده و دامپزشک در هنگام نیاز از اداره کل در محل کلینیک حاضر می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تأکید کرد: امکانات درمانی مناسبی برای حیات‌وحش در این کلینیک تدارک دیده شده اما در مجموع لازم است امکانات افزایش یابد.

خداپرست با اشاره به تیمار سالانه بیش از ۲۰۰ پرنده زخمی در این کلینیک اضافه کرد: اغلب حیوانات زخمی از سوی خود مردم شناسایی شده و به کلینیک ارجاع می‌شوند.

وی تأکید کرد: برخی افراد از روی ناآگاهی پرنده شکاری یا حیوانات وحشی را در منزل نگه‌داری می‌کنند که این اقدام جرم محسوب شده و جرایم مالی دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان حداقل جریمه نگه‌داری پرنده وحشی چهار میلیون و حداکثر شش میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه این جرایم به دلیل اهمیت حیوانات در زنجیره غذایی پیش بینی شده است، ادامه داد: در برخی مواقع فرد ناتوانی خود در نگه‌داری حیوان وحشی را مشاهده کرده و بعد از ضعف و بیماری حیوان جهت درمان به کلینیک مراجعه می‌کند.

خداپرست متذکر شد: در بین حیواناتی که در کلینیک تیمار شده‌اند، حیوانات بیمار به ندرت مشاهده می‌شود و اغلب زخمی شدن حیوان بر اثر یک سانحه موجب می‌شود شهروندان به کلینیک حیات‌وحش مراجعه کنند.