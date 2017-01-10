مبانی جامعه‌ شناسی توسط سازمان «سمت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مبانی جامعه شناسی» با نگاهی علمی و انتقادی و به زبانی ساده، مسائل و موضوعات گوناگون و مشترک جامعه انسانی و محیط اجتماعی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. مطالعه آن میتواند افق دید دانشجویان را درباره موضوعات و مسائل اجتماعی و انسانی گسترش دهد، مهارتهای مشاهداتی آنها را تقویت و به آنها کمک کند تا زمینههای نظری را با مثالهای عینی و تجربی پیوند دهند و به درک عمیقتری از مفاهیم و نظریههای جامعهشناسی و همین طور جامعه، روابط اجتماعی و مسائل اجتماعی نایل گردند.
کسب آگاهی جامعهشناختی، فرهنگ و ساختار اجتماعی، جامعهپذیری، گروههای اجتماعی و سازمانهای رسمی، انحراف و جرم، نابرابریهای اجتماعی، نابرابریهای مبتنی بر نژاد و قومیت، نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی، خانواده، دین، آموزش و پرورش و طب، جمعیت و محیط زیست و تغییر اجتماعی، سرفصلهای این کتاب را تشکیل میدهند. در پایان هر فصل نیز خلاصه فصل، واژگان فصل و پرسشهایی برای مرور مبحث آورده شده است.
این کتاب ۵۸۰ صفحهای جزو روزآمدترین کتابهای دنیا برای تدریس مبانی جامعهشناسی به شمار میرود و برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی جامعهشناسی ۱ و ۲» به ارزش ۶ واحد قابل استفاده است. علاوه بر این، برای دانشجویان سایر رشتهها نظیر مدیریت، علوم پزشکی و دانشجویان رشتههای مرتبط در دانشگاههای علمیـ کاربردی، پیامنور و دانشگاه آزاد اسلامی که درس «مبانی جامعهشناسی» را میگذرانند نیز کاربرد دارد. مطالعه این کتاب به همه علاقهمندان به علوم اجتماعی و جامعهشناسی پیشنهاد میشود.
لازم به ذکر است که این کتاب به همراه لوح فشرده و با قیمت ۲۷۵۰۰ تومان توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) عرضه میشود.
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