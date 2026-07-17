اعلام فراخوان یازدهمین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره «طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی» ویژه دانشجویان نخبه، مستعد و ورودی‌های سال ۱۴۰۴ با هدف تربیت نسل آینده اندیشمندان و پژوهشگران علوم انسانی، آغاز شد. این دوره که با حضور برترین و برجسته‌ترین اساتید دانشگاه‌های برتر کشور برگزار می‌شود، مسیری جامع برای رشد علمی و فکری دانشجویان در حوزه‌های نظری و پژوهشی ترسیم کرده است.

‌یکی از ویژگی‌های متمایز این دوره در سال جاری، رویکرد میان‌رشته‌ای در پذیرش است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر دانشجویان موفق رشته‌های علوم انسانی، درهای پذیرش برای دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های نظری از رشته‌های ریاضی و تجربی نیز گشوده شده است. این اقدام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشجویان با پیشینه‌های تحصیلی گوناگون و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی علمی عمیق‌تر صورت گرفته است.

ساختار آموزشی و پژوهشی این طرح در سه محور اصلی تعریف شده است:

۱. مطالعات بنیادین: شامل مباحثی چون مطالعات اسلامی، تاریخ ایران معاصر و مطالعات بنیادهای علم مدرن.

۲.دوره‌های آموزشی و پژوهشی: این بخش در دو قالب «آموزش‌محور» (با ۶۰ واحد درسی) و «پژوهش‌محور» (با هدف هدایت و حمایت از تحقیقات و پایان‌نامه‌ها) اجرا می‌شود.

۳.مطالعات تخصصی: پوشش حوزه‌های متنوعی از جمله حقوق، اقتصاد، روان‌شناسی، مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی و همچنین مبانی نظری علوم تجربی و علوم پایه.

‌این طرح با شعار «اندیشیدن، گام برداشتن به سوی بی‌کرانه‌هاست»، فرصتی استثنایی برای دانشجویانی است که دغدغه اندیشیدن، گفت‌وگوی علمی و شناخت عمیق مبانی علوم انسانی را دارند تا در کنار اساتیدی پیشرو، تحولی در مسیر رشد علمی و فکری خود ایجاد کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه‌های رسمی اقدام به ثبت‌نام نمایند.

راه‌های ارتباطی و ثبت‌نام:

🌐 وب‌سایت رسمی: www.goftman.ir

🆔 شناسه‌ی بله و اینستاگرام: @goftemanenokhbegan