افزایش ذخیره آب سدهای ایران/ نصف ذخیره سدها کماکان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی آب در سدهای کشور، اعلام کرد: از ابتدای سال آبی تا نیمه دی‌ماه جاری، حجم مخازن سدهای کشور کمتر از ۲۴ میلیارد متر مکعب بوده است.

بر این اساس با توجه به بارش‌های خوب هفته‌های گذشته، این میزان حجم مخزن در مقایسه با مدت مشابه پارسال از حدود هفت درصد افزایش برخوردار است، ولی کماکان ۵۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.

این در حالی است که حجم مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

از سوی دیگر حجم مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۵ دی‌ماه جاری ۲۳ میلیاردو ۴۵۰ میلیون متر مکعب و ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۴۹ میلیاردو ۶۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

از اول مهرماه تا ۱۵ دی ماه امسال، ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۶ میلیاردو ۴۲۰ میلیون متر مکعب و خروجی آن ۷ میلیاردو ۷۹۰ میلیون متر مکعب بوده است.

ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال امسال تا ۱۵ دی ماه، در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، ۳۴ درصد کاهش و خروجی آن ۲۱ درصد افزایش داشته است.

ورودی آب به مخازن سدهای کشور در مدت مشابه پارسال ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب و خروجی آن حدود ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.