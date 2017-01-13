نگرانی رژیم صهیونیستی از تصویب قطعنامه جدید علیه این رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل عنوان کرد که نگران است بعد از برگزاری کنفرانس بین المللی پاریس در مورد خاورمیانه، شورای امنیت قطعنامه ای جدید علیه اسرائیل تصویب کند.

نماینده رژیم صهیونیستی در بیانیه ای افزود: ما شاهد تلاش برای تصویب طرح لحظه آخری پیش از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا هستیم و طرفداران فلسطین تلاش می کنند دست به اقدامات دیگری علیه اسرائیل در شورای امنیت بزنند.

فرانسه از برگزاری کنفرانسی در مورد سازش میان فلسطینان و رژیم صهیونیستی در ۱۵ ماه جاری میلادی با مشارکت ۷۰ کشور خبر داده است.

شورای امنیت اخیرا قطعنامه ای را در محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین تصویب کرد و آمریکا در اقدامی کم سابقه این قطعنامه را وتو نکرد و به آن رأی ممتنع داد.

آخرین دور مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از حمایت آمریکا برخوردار بود، آوریل ۲۰۱۴ بدون هیچ دستاوردی و به علت مخالف مقامات صهیونیست با آزادی اسیران قدیمی فلسطین، پایان یافت.

رژیم صهیونیستی که آمریکا را میانجیگر اصلی در خاورمیانه تلقی می کند، همواره گفته است که تنها مذاکرات مستقیم با طرف فلسطینی می تواند به سازش منتهی شود. این رژیم تلاش های فرانسه را به نوعی منحرف کننده جریان از مسیر اصلی می داند.

گفتنی است، مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین از طرح فرانسه برای برگزاری کنفرانس بین المللی سازش استقبال کرده اند و آن را ابتکاری مناسب برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی می دانند.