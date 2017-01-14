جزئیات دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات و مقاومت دانشگاهی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش امرایی عصر امروز شنبه در آئین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت در سالن جلسات دانشکده علوم فنون دریایی خرمشهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری مطلوب نخستین جشنواره هنر و ادبیات مقاومت در خرمشهر، تصمیم گرفته شد دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت نیز به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شود.

وی با یادآرو شدن اینکه این جشنواره سال گذشته در سطح دانشجویان برگزار شده بود، اظهار کرد: امسال جامعه هدف جشنواره تغییر کرده است و علاوه بر دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور که مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیز می توانند در دومین جشنوارهنر و ادبیات مقاومت شرکت کنند.

دبیر دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات و مقاومت با بیان اینکه این جشنواره همچون سال گذشته در دو بخش ادبیات و هنر برگزار می شود، افزود: بخش ادبیات مقاومت شامل شعر و داستان است و بخش هنر مقاومت نیز عکس، نقاشی، فیلم کوتاه و موسیقی را شامل می شود و تفاوت آن با سال گذشته در این است که دو بخش طراحی پوستر و نمایش خیابانی نیز به بخش هنر دومین جشنواره اضافه شده است.

وی به برشماری محورهای این جشنواره نیز پرداخت و بیان کرد: شهدای مدافع حرم، شهدای غواص، شهدای رسانه، دفاع مقدس و مقاومت، آزادسازی خرمشهر و راهیان نور محورهای جشنواره هستند.

امرایی، مهلت ارسال آثار را تا ۲۳ فرودین ۹۶ اعلام و اظهار کرد: مهلت ارسال اثار تا ۲۳ فرودین است، نتایج نهایی پنجم اردیبهشت ماه اعلام می شود و آئین اختتامیه سوم و چهار برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه آثار توسط تیم داوری سرشناس داوری خواهند شد، افزود: به نفرات اول تا سوم هر بخش به ترتیب در حدود، یک میلیون تومان، ۷۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان اهدا خواهد شد که رقم آن هنوز قطعی نیست و با توجه به همکاری نهادها امکان افزایش میزان وجود دارد همچنین بخشی با عنوان بخش ویژه نیز برای آثار ویژه در نظر گرفته شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در ادامه کمک و هم افزایی سایر نهادهای متمول همچون سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت های کشتی سازی را برای برگزاری باشکوه جشنواره هنر و مقاومت خواستار شد و گفت: این جشنواره در سطح ملی برگزار می شود و اگر بخواهیم جشنواره ای در خور شان خرمشهر برگزار شود، ضروری است که تمام نهادها و کارخانجات در برگزاری آن مشارکت داشته باشند.

