  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

ژان مارک آیرو:

اتحاد اروپایی ها بهترین پاسخ به «ترامپ» است

اتحاد اروپایی ها بهترین پاسخ به «ترامپ» است

وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ که در راستای زیر سوال بردن اتحادیه اروپا و تضعیف نقش ناتو بود، کشورهای اروپایی را به اتحاد فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به مصاحبه اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اروپا را به اتحاد فرا خواند.

گفتنی است که ترامپ در مصاحبه با روزنامه های «بیلد» آلمان و «تایمز» انگلستان، ضمن انتقاد از ناتو و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، از برگزیت (جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا) حمایت و پیش بینی کرده بود که سایر کشورهای اروپایی نیز به جمع جدایی طلبان خواهند پیوست.

 وی همچنین از تمایل خود به رفع تحریم های روسیه به ازای توافق مسکو- واشنگتن برای کاهش تسلیحات هسته ای سخن گفته بود.

انتقاد از سیاست مرکل در پذیرش پناهجویان نیز از دیگر مسائل مورد اشاره از سوی وی بود.

در همین راستا، آیرو نیز اعلام کرد که بهترین پاسخ به اظهار نظرهای ترامپ، اتحاد کشورهای اروپایی است.

کد مطلب 3878648
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه