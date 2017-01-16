اتحاد اروپایی ها بهترین پاسخ به «ترامپ» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به مصاحبه اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اروپا را به اتحاد فرا خواند.

گفتنی است که ترامپ در مصاحبه با روزنامه های «بیلد» آلمان و «تایمز» انگلستان، ضمن انتقاد از ناتو و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، از برگزیت (جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا) حمایت و پیش بینی کرده بود که سایر کشورهای اروپایی نیز به جمع جدایی طلبان خواهند پیوست.

وی همچنین از تمایل خود به رفع تحریم های روسیه به ازای توافق مسکو- واشنگتن برای کاهش تسلیحات هسته ای سخن گفته بود.

انتقاد از سیاست مرکل در پذیرش پناهجویان نیز از دیگر مسائل مورد اشاره از سوی وی بود.

در همین راستا، آیرو نیز اعلام کرد که بهترین پاسخ به اظهار نظرهای ترامپ، اتحاد کشورهای اروپایی است.