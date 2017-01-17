به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جیکوب پولی با دفتر شعری به نام «Jackself» که از سوی هیات داوران به عنوان «آتش بازی در یک کتاب» خوانده شد شایسته دریافت جایزه تی‌اس الیوت سال ۲۰۱۶ شناخته شد.

اشعاری الهام گرفته از زندگی خود شاعر که از نام «جک» به عنوان قافیه استفاده کرده و در این اشعار از دوران کودکی تا قصه‌های متنوع زندگی خود را بیان می‌کند و حتی در آن از خورش‌های محلی دوران کودکی یاد می‌کند از سوی هیات داوران به شدت تحسین شد.

پولی به این ترتیب برنده گران‌ترین جایزه شعر بریتانیا شد و در مراسمی که دیشب دوشنبه در گالری والاس کولکشن لندن برگزار شد، این جایزه را دریافت کرد.

این کتاب از میان فهرست نهایی‌ای انتخاب شد که شامل ۱۰ عنوان از مجموعه‌های شعری بسیار قوی بود که شعر برنده جایزه فوروارد سال ۲۰۱۵ یعنی وانی کاپیلو و نیز کتاب شعر آلیس اوسوالد برنده پیشین جایزه تی‌اس الیوت نیز از جمله آنها بودند.

این سومین باری است که این شاعر متولد کارلیسل به عنوان برنده این جایزه انتخاب می‌شود. او سال ۲۰۰۳ برای مجموعه شعر «آستانه» و سال ۲۰۱۲ برای مجموعه شعر «هاووکس» نامزد دریافت این جایزه شده بود و تا فهرست نهایی بالا آمده بود.

پولی در سال ۱۹۷۵ به دنیا آمده و یکی از ۲۰ شاعری است که به دلیل قدرت آثارش به عنوان شاعران نسل جدید در سال ۲۰۰۴ از سوی جامعه کتاب شعر معرفی شد. او یک رمان نیز نوشته که با عنوان «حرف شهر» در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه سامرست موام شد و با همکاری ایان فنتون کارگردان، فیلم کوتاهی با اقتباس از آن ساخته شد. این شاعر در دانشگاه سن اندروز تدریس می‌کند.

پولی بیست و سومین برنده این جایزه معتبر شعر بریتانیاست و برای این موفقیت جایزه ۲۰ هزار پوندی این رقابت را دریافت می‌کند. این جایزه را والری بیوه تی‌اس الیوت در سال ۱۹۹۳ برای بزرگداشت یاد همسرش تاسیس کرد و با درگذشت وی اکنون بنیاد تی اس الیوت مسئولیت برگزاری آن را برعهده دارد.