اطلاعات ۱۷۸ هیئت مذهبی خراسان جنوبی در سامانه طوبی ثبت شد

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت اطلاعات تشکل های دینی در سامانه طوبی از شهریور ماه امسال، اظهار کرد: در این طرح اطلاعات هیئت های مذهبی، کانون های فرهنگی و تبلیغی، انجمن های اسلامی و مداحان در سامانه ثبت می شود.

وی با بیان اینکه از آغاز اجرای این طرح تاکنون اطلاعات ۱۷۸ هیئت مذهبی استان در سامانه به ثبت رسیده است، بیان کرد: همچنین تاکنون ۳۴۰ مداح و ذاکر اهل بیت(ع) استان اقدام به ثبت اطلاعات خود در این سامانه کرده اند.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این تاکنون بالغ بر هفت کانون فرهنگی و تبلیغی و هفت انجمن اسلامی استان در سامانه طوبی ثبت نام کرده اند.

رضایی به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: سامان دهی و برنامه ریزی جامع کشوری برای تشکل های دینی و مذهبی از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکل های مذهبی قابل‌دسترسی خواهد بود، بیان داشت: بعد از این تمامی برنامه ها اعم از صدور مجوزها بر مبنای این سامانه خواهد بود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی است، عنوان داشت: با ثبت اطلاعات هیئت ها در این سامانه بانک اطلاعاتی هیئت‌ها در دسترس بوده و فعالیت‌ها هم منسجم می‌شود.

رضایی اضافه کرد: همچنین با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هم در استان تسریع و کیفیت فعالیت‌ها تقویت می‌شود.