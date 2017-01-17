به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، دومین نشست توسعه صنایع دستی اردستان و زواره با حضور بهمن نامور مطلق معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، طباطبایی‌نژاد نماینده محترم مردم اردستان در مجلس، غیور فرماندار اردستان، فریدون اللهیاری مدیرمیراث استان اصفهان، عزیزی مدیرکل پایگاه‌های میراث و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه صنایع دستی در محل معاونت صنایع دستی برگزار شد.

این نشست پیرو جلسه پیشین در سفربهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی به اردستان و زواره که (آذر ماه گذشته) انجام شده بود تشکیل شد، مسائل، مشکلات و راهکارهایی حول محورتوسعه صنایع دستی این شهرستان و توابع آن دراستان اصفهان پیگیری و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی زواره تشکیل شود

بهمن نامور مطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در این نشست با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های استانی و ارتقا و توسعه آن‌ها گفت: راه‌اندازی فوری پایگاه میراث فرهنگی و صنایه‌دستی زواره و تامین منابع مالی آن، تخصیص و ارسال بودجه آموزشی استانی به ادارات شهرستان‌ها، ایجاد و تقویت تشکیلات اداری، ثبت تمام کارگاه‌ها و شاغلین صنایع دستی بصورت دقیق، کمک و یاری در اعطای تسهیلات به داوطلبان هنرمند شاغل در شهرستان‌ها، ایجاد نمایشگاهی از آثار هنرمندان صنایع دستی اردستان در تهران و بازدید های آتی از شهرستان اردستان و زواره را می توان از تصمیمات اتخاذ شده و دستاوردهای این جلسه‌ها عنوان کرد.

رشته‌های نسوخ صنایع دستی احیا شود

در ادامه فریدون اللهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با تشکر از بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور برای توجه او در توسعه صنایع دستی سایر شهرستان‌های استان اصفهان عنوان کرد: ایجاد پایگاه میراث زواره و تفویض نمایندگی به شهرستان دو رویداد مهم در راستای ارتقا و رشد و توسعه در شهرستان است،

وی همچنین با ارائه پیشنهاداتی خواستار احیای رشته‌های منسوخ این ناحیه و ایجاد ساختار تشکیلاتی در سطح کل شهرستان‌های این منطقه شدکه باعث رونق بازار فروش می‌شود.

در ادامه این نشست فرماندار اردستان نیز با تشکر از همت و حسن نظر معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور ادامه داد: باید فرصتی ایجاد کنیم تا مردم را در این توسعه شریک کنیم و با ایجاد انگیزه و مشوق هایی در این زمینه آنها ترغیب به شرکت در این مقوله کنیم.

زواره باید از سایه اصفهان خارج شود

عزیزی مدیرکل پایگاه‌های کشور نیز گفت: با پایگاه شدن شهر زواره می توان بسیاری از ظرفیت‌های منطقه را اجرایی کرد و برنامه‌های زیادی را برای توسعه میراث صنایع دستی و گردشگری در سطح شهرستان انجام داد، همچنین ما نهایت همکاری را برای توسعه همه جانبه انجام می دهیم.

در بخش دیگری از این نشست طباطبایی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای نیزچنین گفت: کاستی هایی در سطح شهرستان در هر سه زمینه میراث، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد که باید برطرف و ما از بنده از سایه غول صنایع دستی کشور به اسم اصفهان خارج شویم و توجه به خود ظرفیت های اردستان و شهرستان‌های تابعه دارد، چون به هرحال ما همواره به اصفهان وابسته بودیم، اما این جدیت شما نوید بخش است و ما امیدواریم به سایر دوستان در سایر معاونت ها هم سرایت کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در پایان این نشست بهمن نامور مطلق به جمع بندی مطالب ارائه شده، پیشنهادات و بررسی مشکلات و راه کارهای مطرح شده، پرداخت.