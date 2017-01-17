به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از دو کتاب «راهنمای میدانی ماهیان آب‌های داخلی ایران» نوشته دکتر اصغر عبدلی و «راهنمای میدانی عنکبوت‌ها و عقرب‌های ایران» تالیف علیرضا زمانی با حضور دکتر بهرام کیابی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شهید بهشتی و امیرحسین بختیاری مدیر انتشارات ایرانشناسی، عصر روز دوشنبه ۲۷ دیماه در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

دکتر کیابی در این نشست گفت: دکتر عبدلی با وجود امکانات محدود شروع به جمع‌آوری نمونه‌هایی از رودخانه‌های استان مرکزی کرد. وی به دید اکولوژیک علاقه‌مند است و تنها به شناسایی مطلق ماهیان نپرداخته و هدف خود را شناسایی ماهی و زیستگاه آن قرار داده است. هرکس اسم وی را می‌شنود گمان می‌کند کارمند یا وابسته به شیلات هستند اما اینگونه نیست چراکه نگاه اکولوژیک داشت.

وی ادامه داد: دکتر عبدلی از محدوده پل میاندوآب و استان مرکزی شروع به نمونه‌برداری و تحقیق کرده و امروز به جایی رسیده که بهترین کتاب ماهیان آب‌های داخلی ایران را نوشته است. تالیف این اثر نظر سازمان حفاظت محیط زیست را نیز جلب کرد و باعث شد ماهیان را نادیده نگیرند. متاسفانه سازمان محیط زیست تنها به پرندگان و پستانداران اهمیت می‌دهد. در حالی که بخش مهمی از وظایف سازمان حفظ تنوع زیستی است و در این راستا باید همه گروه‌ها در کنار هم دیده شوند. با این حال معتقدم نگرش محیط زیست درحال تکوین است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ماهیان آب‌های شیرین داخلی ایران بزرگترین آسیب را با تغییرات اقلیمی متحمل شده‌اند، عنوان کرد: با کاهش بارش، عرصه برای زندگی طیف بزرگی از جانوران یعنی ماهیان تنگ می‌شود اما این موضوع از نظر سازمان محیط زیست دور مانده است. کاری که نویسنده کتاب «ماهیان آب‌های داخلی ایران» کرد یک نوآوری بود چراکه توجه سازمان را به این موضوع و گروه مهم جلب کرد.

کیابی افزود: خرسندم از اینکه دانشجوی دیروز و دوست امروزم علی رغم همه گرفتاری‌ها و البته با همت و همراهی انتشارات ایرانشناسی یک کتاب مفید و ارزشمند برای افراد علاقه‌مند تهیه کرده است. باید برای انتشار این اثر ارزشمند در کنار دکتر عبدلی از انتشارات ایرانشناسی نیز قدردانی کنم و به آنها خسته نباشید بگویم. امیدوارم در آینده شاهد انتشار دیگر مجموعه‌های این انتشارات باشیم.

عبدلی، مولف کتاب «راهنمای میدانی ماهیان آب‌های داخلی ایران» نیز در این نشست ضمن قدردانی از کیابی، گفت: دکتر کیابی جریانی را شروع کرد که به شناخت بهتر طبیعت ایران کمک کرد. این جریان در سطح ایران بسیار گسترش پیدا کرد. این جریان جامع‌نگر بودن را ترویج داد. همین موضوع باعث شد هیچوقت محدود به ماهیان نشدم و به سمت اکولوژی و حفاظت گام برداشتم. در عین حال هیچگاه نگاه حفاظتی صرف نداشته و به بهره‌برداری از ماهیان به‌گونه‌ای که به جمعیت‌شان آسیبی نرسد نیز توجه داشتم.

این پژوهشگر گفت: در وهله نخست خود را علاقه‌مند به طبیعت ایران و ماهی‌ها و به‌طور خاص ماهیان آب‌های شیرین می‌دانم. معتقدم برای کامل شدن تحقیقات راه بسیار طولانی در پیش دارم و نیاز به آموزش و یادگیری دارم. از زمانی که وارد بحث اکولوژی و اکوسیستم شدم بیشترین نیاز و کمبود را در این حوزه را حس کردم.

وی افزود: طی مطالعاتم متوجه شدم کتابی که به ماهیان آب‌های داخلی ایران به‌طور کامل پرداخته باشد، وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم به تهیه اثری با این موضوع گرفتم. به این ترتیب سال ۷۸ کتاب «ماهیان آب‌های داخلی ایران» از سوی موزه داراباد منتشر شد. تالیف و انتشار این اثر با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه بود، ابزارها و دستگاه‌های نمونه‌برداری در اختیار نداشتیم و از سوی دیگر مجاب کردن سازمان غیرممکن بود. این مسائل باعث شد کارها خیلی کند پیش برود. فکر می‌کنم اگر امکانات امروز را در اختیار داشتم قطعا اثر کامل‌تری تالیف می‌شد.

عبدلی با اشاره به نخستین تالیف خود در زمینه ماهی‌ها عنوان کرد: در تالیف نخستین اثر در زمینه ماهیان آب‌های داخلی ایران وسواس زیادی به خرج می‌دادم اما دکتر کیابی تاکید داشتند که این فرصت را از دست ندهم. هنگامیکه کتاب منتشر شد، زیاد رضایت نداشتم. اما بعد از گذشت چندسال وقتی دیدم افراد زیادی آن را خوانده‌اند و افرادی از دیگر کشورها از عکس‌ها و نقشه‌های آن استفاده کرده‌اند، بسیار لذت بردم. چراکه معتقدم هیچ چیز برای یک مولف ارزشمندتر از این نیست که اثرش دیده و خوانده شود.

وی با اشاره به کتاب «راهنمای میدانی ماهیان آب‌های داخلی ایران» افزود: بختیاری، مدیر انتشارات ایرانشناسی زحمات زیادی برای چاپ باکیفیت این کتاب کشیدند و خوشبختانه اثر در حجم کم و قابل حمل چاپ شد. به هرحال کار زمان‌بری بود اما جای آن با این ابعاد و اطلاعات در حوزه محیط زیست خالی بود. این اثر نسبت به کتاب قبلی مزیت‌های فراوانی ازجمله کیفیت چاپ و توزیع بهتر و مناسب‌تر دارد؛ درکل معتقدم به این دست آثار زیاد نیاز داریم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وضعیت آب‌های شیرین ایران اسفناک است، اظهار کرد: اگر با تالیفاتی از این دست نتوانیم این وضعیت بحرانی را سامان بخشیم، به زودی گونه‌های بسیاری منقرض خواهند شد. بنابراین وظیفه داریم جامعه را با تالیف چنین آثاری از از این خطرات آگاه کنیم. متاسفانه گونه‌های دو منطقه یعنی حوزه آبخیز دز و کرخه و حوزه آبخیز دریای خزر در معرض انقراض هستند. باورم این است که با وجود اهمیت همه گروه‌ها اما ماهیان به دلیل معضل کم آبی از اولویت ویژه‌ای برخوردارند.

علیرضا زمانی، نویسنده کتاب «راهنمای میدانی عنکبوت‌ها و عقرب‌های ایران» هم در این نشست عنوان کرد: زمانیکه در دوران کودکی در باغچه خانه به دنبال عنکبوت‌ها می‌گشتم، هیچگاه به ذهنم خطور نمی‌کرد روزی اولین راهنمای میدانی عنکبوت‌ها و عقرب‌های خاورمیانه را تالیف کنم و امروز از این بابت احساس خوشبختی می‌کنم.

این پژوهشگر گفت: با توجه به تاریخچه تحقیقات عنکبویان‌شناسی در ایران، بیشترین مطالعات مربوط به عقرب‌ها بوده و عنکبوت‌ها، شبه عقرب‌ها، رتیل‌ها و درازپایان به ترتیب مورد توجه کمتری واقع شده‌اند. تاکنون تعداد محدودی کتاب در این حوزه در ایران منتشر شده است، اما این کتاب نخستین راهنمای میدانی نگارش شده در ارتباط با این جانوران در ایران است. این کتاب براساس معرفی گونه‌هایی با پراکنش بیشتر و جال توجه از نظر ظاهری برای طبیعت گردان نگارش شده است.

وی با اشاره به مشکلات و موانع تالیف این اثر گفت: فقر داده‌های بوم‌شناسی، زیست‌شناسی و رفتارشناسی گونه‌های ایرانی به شدت احساس می‌شد و کمبود تصاویر تهیه شده از آنها گردآوری اطلاعات مورد نیاز را دوچندان کرده بود. در این روند تصاویر بسیاری از گونه‌ها با کمک علی مهاجران در استودیوی عکاسی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شد.

زمانی با اشاره به ویژگی‌های کتاب «راهنمای میدانی عنکبوت‌ها و عقرب‌های ایران» عنوان کرد: از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به ارائه اولین تصاویر از نمونه‌های زنده در جهان برای برخی گونه‌های عنکبوتیان اشاره کرد. این اثر براساس آخرین آمار و اطلاعات علمی و داده‌های پراکنش گونه‌ها در ایران تهیه شده است که طبعا در سال‌های آینده دوچندان خواهد شد. همچنین بسیاری از پراکنش‌های ارائه شده در این کتاب برای بسیاری استان‌ها برای اولین بار به ثبت رسیده است.

وی افزود: تلاشم این بود که گونه‌های شاخص از انواع رایج، کمیاب و بومی انحصاری، خطرناک برای انسان بیشتر معرفی شوند. در این کتاب سعی بر استفاده از نام‌های عمومی فارسی شده است. بسیاری از این نام‌ها برگردان فارسی نام‌های موجود در زبان انگلیسی و یا آلمانی بوده، و یا از نام علمی گونه برگرفته شده است. تلاش داشتم با تالیف این کتاب افراد دچار تشخیص اشتباه و گمراه نشوند.