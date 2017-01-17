حمایت ۳۸تشکل دانشجویی همدان از دسترسی«عموم مردم» به حقوق مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۸ تشکل دانشجویی همدان در مورد مصوبه انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بیانیه ای صادر کردند

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عدالتخواهی، لب انتظار ما از دانشجویان است... امام خامنه ای

تصویب ماده اصلاحی ۳۵ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۶دی۱۳۹۵ که دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و #عموم_مردم میکرد از نکات حائز اهمیت و برجسته مجلس دهم است و گامی بسیار مهم در حوزه شفافیت تلقی میشود.

فارغ از برخی مسائل مطرح شده درباره مسائل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در بررسی این موضوع باید گفت که شفافیت «سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و در نتیجه کارآمدترین» راه‌حل برای «توانمندسازی حاکمیت، افزایش مشارکت عموم مردم در حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش سریع و کارآمد هزینه‌ها و نیز #مبارزه_با_فساد» است.

یکی از اموری که سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا، کانادا و فرانسه گرفته تا هند، آفریقای جنوبی و افغانستان در حال اجراست و نتیجه بخش هم بوده است، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است که به معنای استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» به جای «نظارت متمرکز» است. در این حالت، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی قرار می گیرند و می توانند ضمن اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت حقوق و مزایای مدیران، بر این وضعیت نظارت کنند.

کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در واقع، در صورت #اعلام_عمومی_حقوق و مزایای مدیران، «#ضمانت_اجرایی» رعایت محدودیت های تعیین شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران به شدت افزایش می یابد زیرا مردم ناظر این موضوع خواهند بود و در نتیجه، ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه #فیش_های_حقوقی_نجومی، جبران خواهد گردید.

در برابر این موضوعات اما اخباری از سوی برخی پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی در حال انتشار است که نشان میدهد در متن ارجاعی غیر رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای محترم نگهبان، عبارت "و عموم مردم" از ماده۳۵ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حذف شده است.

تشکل های دانشجویی دانشگاه های همدان مبتنی بر رسالت خود لازم میبینند که اعتراض خود را نسبت به این سهل انگاری و کوتاهی صورت گرفته به سمع و نظر عموم مردم و بخصوص نمایندگان مجلس برسانند.

بی شک حسن جریان امر مجلس شورای اسلامی، هم در کیفیت اداره کشور و پیشرفت امور موثر است و هم در روحیه مردم و شوق و امیدواری آنان نسبت به آینده و مسائل انقلاب اسلامی تاثیر فراوانی دارد.

نکته قابل توجه در مسائل پیشرو انتشار برخی تحلیل و اخباری مبنی بر این است که حذف این عبارت در متن ارجاعی عمدی بوده است که نیاز است هیئت رئیسه مجلس نسبت به این مسئله شفاف سازی نمایند.

حذف عبارت "و عموم مردم" چه بصورت عمدی باشد و چه بصورت سهوی نکته قابل تاملی است که با توجه به حساسیت تصمیمات مجلس، نیاز است بار دیگر این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که آیا مسئله ای جز محرمانگی شدید ابعاد مختلف مجلس میتواند چنین زمینه فساد خیزی را برای افراد معدودی ایجاد کند.

مطالبه تشکل های دانشجویی دانشگاه های همدان از مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس این است که نسبت به این مسئله حساسیت لازم را به خرج داده و مبتنی بر وظیفه در پیگیری حقوق مردم از هیچ امری فروگذار نباشند.

در انتها یادآوری میشود جنبش دانشجویی مبتنی بر رسالت خود پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری خواهد بود و از تمامی ظرفیت های خود برای این مسئله بهره خواهد گرفت.