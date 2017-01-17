مدیر سابق «جوانان امروز» درگذشت

رضا رفیع روزنامهنگار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر درگذشت برادرش زندهیاد محمدجوادرفیع، پیشکسوت مطبوعاتی و مدیر سابق مجله «جوانان امروز»، گفت: زندهیاد محمدجواد رفیع در سال ۱۳۳۹ شمسی در تربت حیدریه متولد شد و تحصیلات دورههای دبستان و دبیرستان و هنرستان و تربیت معلم را در تربت حیدریه و مشهد گذراند، و دوران تحصیلات دانشگاهیاش را در مازندران و تهران سپری کرد.
وی افزود: برادرم چندین سال را (در دهه شصت) در دبیرستانها و هنرستانهای تهران با سمت دبیری تدریس میکرد و در سالهای پیش از بازنشستگیاش، مسئولیت مدیریت فنی چاپخانه و اداره دستگاههای بزرگ و مدرن چاپ و چندین سال نیز مدیریت مجله «جوانان امروز» را بر عهده داشت.
این روزنامهنگار با اشاره به اینکه همسر زندهیاد محمدجواد رفیع نیز سالهای متمادی، مدیرمسئول مجله «اطلاعات علمی» بوده است، گفت: زندهیاد رفیع، در طول سالهای جنگ تحمیلی نیز بارها داوطلبانه به جبهه رفت و در مناطق بمباران شده شیمیایی، جسم و جانش را در طبق اخلاص و ایثار گذاشت و در بیمارستان بستری شد.
رضا رفیع افزود: زندهیاد محمدجواد رفیع سرانجام، سحرگاه روز دوشنبه ۲۷ دی ۹۵ در مشهد چشم ازجهان فروبست. مراسم ختم، چهارشنبه و پنجشنبه در مشهد برگزار میشود و هفته آینده هم در تهران مجلس ختمی برگزار میشود که اطلاعرسانی در این زمینه متعاقباً صورت خواهد گرفت.
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