فیلم/آتش سوزی گسترده در شهرک شکوهیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارخانه تولید کننده مواد شیمیایی در شهرک شکوهیه قم ظهر سهشنبه بر اثر حریق و انفجار یکی از مخازن ذخیره هیدروکربن سنگین در آتش سوخت.
این آتش سوزی که وسیع و گسترده گزارش شده به کارخانهها و خیابانهای مجاور نیز سرایت کرده و هر لحظه بر وسعت آن افزوده میشود.
عملیات اطفای حریق در منطقه در حال انجام است و آتش تقریبا مهار شده ولی مخزن اصلی در حال سوختن است.
نیروهای آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس و تعدادی از مسئولان استان در محل حریق مستقر هستند.
تعداد مصدومان این حادثه تا کنون دو نفر اعلام شده که توسط پرسنل اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شدند.
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