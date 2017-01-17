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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

بر اثر انفجار مخزن مواد نفتی به وقوع پیوست؛

فیلم/آتش سوزی گسترده در شهرک شکوهیه قم

فیلم/آتش سوزی گسترده در شهرک شکوهیه قم

قم - یکی از کارخانه‌های شهرک شکوهیه قم بر اثر انفجار مخزن مواد نفتی طعمه حریق شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، یک کارخانه‌ تولید کننده مواد شیمیایی در شهرک شکوهیه قم ظهر سه‌شنبه بر اثر حریق و انفجار یکی از مخازن ذخیره هیدروکربن سنگین در آتش سوخت.

این آتش سوزی که وسیع و گسترده گزارش شده به کارخانه‌ها و خیابان‌های مجاور نیز سرایت کرده و هر لحظه بر وسعت آن افزوده می‌شود.

عملیات اطفای حریق در منطقه در حال انجام است و آتش تقریبا مهار شده ولی مخزن اصلی در حال سوختن است.

نیروهای آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس و تعدادی از مسئولان استان در محل حریق مستقر هستند.

تعداد مصدومان این حادثه تا کنون دو نفر اعلام شده که توسط پرسنل اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 3879667

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