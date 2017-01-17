سوختگی ۳۰ درصدی مصدومان حادثه حریق شهرک شکوهیه

مهدی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آتش سوزی در یکی از کارخانههای مشتقات پتروشیمی در شهرک شکوهیه، اظهار کرد: با وقوع حریق با توجه به اطلاعات اولیه که به مرکز اورژانس نیروهای نزدیکترین مرکز اورژانس به منطقه که در خود شهرک شکوهیه بود به منطقه اعزام شدند.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: با توجه به ابعاد حادثه و احتمال این که آسیبهای گسترده و سوختگی داشته باشد علاوه بر آمبولانس اولیه که در محل حاضر شد ۳ دستگاه آمبولانس دیگر به منطقه اعظام شد.
وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس هم به محل حادثه اعزام شد که ۶ نفر مصدوم که دچار آسیبهای سطحی بودند به مراکز درمانی قم منتقل شدند.
فراهانی با اشاره به اینکه مصدومان تا ۳۰ درصد دچار سوختگی شده بودند، تأکید کرد: آسیبهایی دیگری همچون ضربه به دست و پا بر اثر اصابت اشیاء هم در بین مصدومان دیده میشد.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: یک نفر از مصدومان هم در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شد.
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