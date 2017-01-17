به گزارش خبرنگار مهر، ساعت حدود ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز سهشنبه رسانهها از وقوع یک آتشسوزی بزرگ در شهرک صنعتی شکوهیه، شهرکی در ۱۲ کیلومتری محور قدیم قم تهران خبر دادند.
به گفته شاهدان در صحنه این آتشسوزی که از یک واحد تولیدی مواد هیدروکربنی آغاز شد، در سالهای اخیر در شهرک شکوهیه بیسابقه بوده.
آتشگرفتن مخازن بزرگ نگهداری مواد شیمیایی موجب شد اطفای این حریق با حضور مأموران آتشنشانی، بیش از ۶ ساعت طول بکشد.
آنطور که مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم میگوید این آتشسوزی تلفاتی نداشته و دو نفر از کارگران به صورت نه چندان عمیق دچار سوختگی شدهاند.
عمل نکردن سیستم ایمنی
امیر طیبی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز حریق از یکی از واحدهای شیمیایی شرکت شیمی گستر اظهار داشت: این واحد شیمیایی ۵۰ هزار تن هیدروکربن سنگین در مخازن خود دخیره داشته که تمام این مواد دچار آتش سوزی شده که موجب ایجاد حریق بزرگی در محوطه واحد صنعتی شد.
به گفته وی، عمل نکردن سیستم ایمنی یکی از مخازن این کارخانه و ایجاد سرریز دلیل آتشسوزی است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم افزود: این واحد دارای سیستم ایمنی خوبی بوده و تأییدیه مدیریت ایمنی کار را دارد اما متأسفانه به دلیل گستردگی مخازن هیدروکربن آتشسوزی به خیابانهای مجاور واحد در شهرک شکوهیه سرایت کرد و موجب مصدوم شدن دو نفر شد که این دو به بیمارستان منتقل شدهاند.
بنا بر قانون، سازمان آتشنشانی در شهرها تنها در محدوده خدمات شهری باید به اطفای حریق بپردازد ما ضعف در سیستم اطفای حریق در شهرکهای صنعتی ونبود متولی اطفای حریق خارج از شهرها موجب شده در چنین مواقعی خودروهای آتشنشانی به محدوده خارج از شهر اعزام شوند.
ایمنی شهرک شکوهیه مطلوب نیست
آنطور که مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری قم میگوید، چهار نفر از نیروهای این سازمان در جریان این مأموریت دچار مصدومیت شدهاند. یک نفر دچار بریدگی شدید و سه آتشنشان هم به علت سوختگی در بیمارستان بستری شدهاند.
عباس جعفری با اشاره به اینکه وضعیت ایمنی شهرک شکوهیه به هیچ عنوان مطلوب نیست، گفت: نیروهای آتشنشانی در این شهرک برای دسترسی به مخازن آب دچار مشکل هستند و خودروهای آتشنشانی برای اطفای حریق گسترده مرتب باید برای تأمین آب مورد نیاز به شهر قم مراجعه کنند. این درحالی است که شهرکهای صنعتی باید شیرهای مخصوص آب داشته باشند که به مخازن فشار قوی آب شهر متصل باشد.
وی افزود: کارخانههای بزرگ در این شهرک از نظر موارد ایمنی ضعفهای آشکاری دارند و مسئولان کارخانهها و شهرک باید برای حل این مشکلات از نظر کارشناسان استفاده کرده و ارتقای ایمنی شهرک را در دستور کار قرار دهند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری قم با اشاره به اینکه اطفای حریق خارج از محدوده شهر وظیفه سازمان آتشنشانی نیست، گفت: با این حال وقتی جان و مال مردم در معرض آسیب باشد، خطرات این کار را به جان میخریم.
به گفته وی ۶۰ مامور آتشنشانی در ۲۰ خودرو از ۱۲ و ۵۰ دقیقه ظهر در محل حادثه حاضر بوده و تا ساعت ۱۸ همچنان به لکهگیری و سرد کردن مخازن مشغول بودهاند.
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