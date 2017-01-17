به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی در مصاحبه مطبوعاتی که بعد از ظهر سهشنبه در نگارستان اشراق برگزار شد، اظهار داشت: دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق ویژه طلاب و فضلای حوزههای علمیه کشور اسفندماه در قم برگزار میشود.
وی بیان داشت: طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، هنرهای دستی (معرق و منبت) رشتههای عنوان شده در این دوره از جشنواره هستند.
وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ مهرماه بود که تا ۱۰ بهمنماه تمدید شده است.
حسنی تصریح کرد: این جشنواره بخش ویژه نیز دارد که فرهنگ قرآن (حضور و تجلی قرآن در فرهنگ عمومی) موضوع آن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: ما برای برگزاری این جشنواره که دوسالانه است و زمان آن فرارسیده بود، بودجهای نداشتیم و تغییر سیاستها و برنامه ریزیهای دفتر تبلیغات اسلامی موجب شد تا بودجهای برای آن فراهم شود.
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اظهار کرد: جشنواره هنرهای تجسمی اشراق جزو فعالیتهای تشویقی، ترغیبی، گفتمان سازی و الگوسازی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.
وی بیان کرد: در دوره قبل هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده بود و امسال پیش بینی میکنیم این میزان دو برابر شود.
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