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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق برگزار می‌شود

دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق برگزار می‌شود

قم - رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق ویژه طلاب حوزه‌های علمیه کشور در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی در مصاحبه مطبوعاتی که بعد از ظهر سه‌شنبه در نگارستان اشراق برگزار شد، اظهار داشت: دومین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق ویژه طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه کشور اسفندماه در قم برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، هنرهای دستی (معرق و منبت) ‌ رشته‌های عنوان شده در این دوره از جشنواره هستند.

وی افزود:‌ آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ مهرماه بود که تا ۱۰ بهمن‌ماه تمدید شده است.

حسنی تصریح کرد: این جشنواره بخش ویژه نیز دارد که فرهنگ قرآن (حضور و تجلی قرآن در فرهنگ عمومی) موضوع آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: ما برای برگزاری این جشنواره که دوسالانه است و زمان آن فرارسیده بود، بودجه‌ای نداشتیم و تغییر سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های دفتر تبلیغات اسلامی موجب شد تا بودجه‌ای برای آن فراهم شود.

رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اظهار کرد: جشنواره هنرهای تجسمی اشراق جزو فعالیت‌های تشویقی، ترغیبی، گفتمان سازی و الگوسازی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

وی بیان کرد: در دوره قبل هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده بود و امسال پیش بینی می‌کنیم این میزان دو برابر شود.

کد مطلب 3879722

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