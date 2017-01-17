به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد فارابی، فیلم های «امکان مینا» ساخته کمال تبریزی و «ربوده شده» ساخته بیژن میرباقری با پخش کنندگی این بنیاد در نهمین جشنواره بین المللی فیلم «منار صوفیه» بلغارستان روی پرده می روند.

«امکان مینا» فیلمی به نویسندگی فرهاد توحیدی و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی محصول سال ۱۳۹۴ است.

در این فیلم میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان، بهرنگ علوی، شایسته ایرانی، سیامک صفری، سیامک احصایی نقش آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم که در دهه ۶۰ و دوران انقلاب اتفاق می افتد، آمده است: فیلم ماجرای زن و شوهری را در روزهای موشک باران تهران روایت می کند. شوهر به نام مهران با بازی میلاد کی مرام خبرنگار یک روزنامه است و به کارش متعهد است. زن به نام مینا با بازی مینا ساداتی جاسوس سازمان مجاهدین خلق است. مینا خبرها و اطلاعات محرمانه شوهرش را به سازمان مجاهدین می رساند.

همچنین در فیلم سینمایی «ربوده شده» که توسط بیژن میرباقری به نگارش درآمده و جواد نوروزبیگی تهیه‌کنندگی را بر عهده داشته، نیکی کریمی، روزبه بمانی، سروش صحت، پگاه خسروی، مارال فرجاد نقش آفرینی کرده اند.

موضوع اصلی این فیلم اجتماعی، رفتارهای سوء در شبکه‌های اجتماعی است و داستان زوجی است که در آستانه مهاجرت دچار مشکلاتی می‌شوند که مسیر زندگیشان را تغییر می دهد و…

این رویداد سینمایی از ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن سال جاری در کشور بلغارستان برگزار می شود.