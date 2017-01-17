نقش من در کاهش آلودگی هوا

خبرگزاری مهر، گروه جامعه:اهمیت روز افزون موضوع محیط زیست و روند رو به ازدیاد آلاینده­های زیست­محیطی، مسئولان امر را بر آن داشت تا افکار عمومی و اقشار مختلف جامعه را نسبت به داشتن هوای پاک، برانگیزند چرا که راهکار اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و تشریک مساعی بین نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی است.

علیرغم تصویب قوانین و مقررات لازم و تلاش مسئولین متأسفانه با گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون جلوگیری از آلودگی هوا،‌ توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است که علت این امر را باید در میزان مشارکت و نحوه دخالت و مسئولیت­پذیری آحاد مختلف مردم در جای جای این مرز و بوم جستجو کرد.

لذا شایسته است با سرلوحه قرار دادن اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی قلمداد می­کند، نسبت به ایفای نقش خود در این باره، حساسیت وی‍‍‍ژه­ای داشته باشیم.

باید توجه داشت که یک فرد می­تواند هم نقش منفی و هم نقش مثبت در آلودگی هوا داشته باشد؛ به عنوان مثال خودروهای تک سرنشین به روند افزایش آلودگی هوا دامن می زنند اما افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند در جهت کاهش آلودگی هوا گام بر می دارند.

لازم به یادآوری است، نقشی که ما در کاهش آلاینده های زیست محیطی و بالاخص کاهش آلودگی هوا، ایفا می­کنیم از مقولات رعایت حقوق شهروندی است و از این جنبه هم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال یکدیگر مسئولیت قانونی و حقوقی دارند.

در جریان کاهش آلودگی هوا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای نقشهای کوتاه مدت و بلند مدت هستند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم.

ـ کاهش استفاده از وسائل نقلیه شخصی و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی

ـ استفاده از سوختهای پاک

ـ مراجعه مالکان خودرو به مراکز مجاز معاینه فنی و حصول اطمینان از سلامت زیست محیطی خودرو

ـ الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین استانداردهای زیست محیطی

ـ جایگزینی خودروهای نو و دارای استانداردهای بالاتر به جای خودروهای فرسوده

ـ توسعه سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک (ITS)

ـ تشویق دارندگان وسایل نقلیه به نصب دستگاههای کاهش دهنده آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها.

ـ کاهش میزان سفرهای درون شهری از طریق توسعه دولت الکترونیک

ـ هم‌پیمایی و استفاده از خودروهای اشتراکی توسط ساکنین مجتمع های مسکونی و اعطای تسهیلات تشویقی به آنها.

در پایان ضمن آرزوی داشتن هوای پاک در تمام روزها و ساعات شبانه روز، از شهروندان محترم تقاضا داریم با تأسی از آیه شریفه «ید الله مع الجماعه» که مردم را به مشارکت در امور دعوت می­کند، در کنار مسئولان دولتی و غیر دولتی به این مهم همت بگمارند تا با تحقق "شعار همه با هم به سوی هوای پاک"، این موهبت خدادادی را که به دست خودمان به ورطه نابودی کشانده­ایم، مجددا به شرایط عادی و مطلوب برگردانیم.

گفتنی است، بحران آلودگی هوا در تهران و شش شهر آلوده کشور شامل تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز موجب شد تا مسئولان ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا با هدف ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام کنند.

با توجه به اینکه کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت باشد.

× سرهنگ مراد مرادی معاون آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران