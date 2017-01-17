نصرالله سجادی رئیس ستاد مسابقات شطرنج بانوان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی حکمی دکتر سید نصرالله سجادی را به ریاست ستاد عالی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان منصوب کرد.

این مسابقات از ۲۲ بهمن تا ۱۵ اسفند در ایران برگزار می شود.