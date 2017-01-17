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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

نصرالله سجادی رئیس ستاد مسابقات شطرنج بانوان جهان شد

نصرالله سجادی رئیس ستاد مسابقات شطرنج بانوان جهان شد

وزیر ورزش در حکمی رئیس ستاد عالی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی حکمی دکتر سید نصرالله سجادی را به ریاست ستاد عالی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان منصوب کرد.

این مسابقات از ۲۲ بهمن تا ۱۵ اسفند در ایران برگزار می شود.

کد مطلب 3880051
زینب حاجی حسینی

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